13-19 Mayıs haftasının halka arz takvimine göre yeni hisse bulunmuyor

SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler merakla araştırılırken bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler gibi aramalar yapılıyor. En son Koç ve Altınay Savunma talep toplama işlemlerine başlamıştı. İşte liste 2024...

Firmaların ne zaman halka arz olacağı araştırılırken bugün yeni şirket var mı, yok mu merak ediliyor. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisselerin takvimi hakkında bilgiler...

13-19 Mayıs haftasında SPK tarafından başvurusu onaylanan yeni şirketler henüz duyurulmadı. Başvuruların onaylanması halinde SPK bülteninde yer alıyor. Duyuru gelmesiyle beraber gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplayan KOTON, sonuçları ise açıklandı. KAP'ta yer alan bilgiler şöyle:

"Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin(“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket’in 1 TL nominal payları 30,50 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 136.600.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda,

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,4 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 4,8 katı talep toplanmıştır. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,9 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 3.471.254 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1.965 adedi Şirket Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar ve 161 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.473.380 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

Koç Metalurji A.Ş. ve Altınay Savunma Teknolojileri ise 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplamasının ardından Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

KOCMT hissesinin tahmini lot miktarı ise şöyle:

2,5 milyon katılım: 35 lot (718 TL)

3 milyon katılım: 30 lot (615 TL)

3,2 milyon katılım: 28 lot (574 TL)

3,5 milyon katılım: 25 lot (513 TL)

3,7 milyon katılım: 24 lot (492 TL)

4,1 milyon katılım: 22 lot (451 TL)

4,5 milyon katılım: 9 lot (288 TL)