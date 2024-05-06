Koç Metalurji halka arzı KOCMT hisse koduyla katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

SPK tarafından başvurusu onaylanan şirketler arasında yer alan Koç Metalurji'nin katılım endeksine uygun olup olmadığı merak ediliyordu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisse 20,50 TL'den satışa çıkacak.

SPK'nın başvurusunu onayladığı şirketlerden bir tanesi olan Koç, 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak. İşlemlerin sona ermesiyle beraber borsada yer alacak. Kaç lot verir ve hangi bankalarda var gibi sorular da gündemde yer alıyor.

Halka arzın ne zaman işlem göreceği talep toplama sürecinin sona ermesiyle belli olurken KOCMT hisse koduyla Yıldız Pazar'da olacak.

20,50 TL'den satışa çıkacak olan hisse katılım endeksine uygundur. Satın almak isteyenler ise A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla alabilecek.

Toplamda 125.000.000 lot dağıtacak olan şirketin miktarları sonuçlarının ardından netleşirken tahmini miktarlar şöyle oldu:

2.1 Milyon katılım - 42 Lot

2.5 Milyon katılım - 35 Lot

2.9 Milyon katılım - 31 Lot

3.3 Milyon katılım - 27 Lot

3.7 Milyon katılım - 24 Lot

4.1 Milyon katılım - 22 Lot

4.5 Milyon katılım - 20 Lot

4.9 Milyon katılım - 18 Lot