Ali Koç'un seçim kozu dünyaca ünlü teknik direktör! Yıllık 15 milyon euro maaş

Haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden adaylığını açıklayan Ali Koç'un seçimi kazanması halinde göreve getireceği teknik direktör belli oldu.

Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

İsmail Kartal'a veda etmeyi düşünen Sarı-lacivertliler, yeni bir teknik direktörle yola devam kararı alacak.

Haziran'daki kongrede yeniden başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'un aklındaki ismin Jose Mourinho olduğu öğrenildi.

Şu an boşta olan Portekizli hocanın, sportif direktör Mario Branco ile temasta olduğu ve şartlarını sunduğu belirtildi.

MOURINHO İÇİN 15 MİLYON EURO

Senelik 12 milyon euro maaş istediği öne sürülen Mourinho'nun yardımcıları için de ekstra 3 milyon euro talep ettiği konuşuluyor.

Toplam 15 milyon euroluk pakete çalışabileceğini sunan Portekizli için görüşmeler sürüyor.

Son olarak Roma'yı çalıştıran Mourinho, İtalyan ekibine UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşatmıştı.

Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler alan 61 yaşındaki hocanın Avrupa'da kalmak istediği ve Fenerbahçe'nin şartlarını kabul etmesi durumunda İstanbul'a gelebileceği öğrenildi.

İSMAİL KARTAL: PLANIM YOK

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İsmail Kartal, dün yapılan Kayserispor maçı sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendimle ilgili planım yok. Ben Fenerbahçeliyim. 'Gel' dediler geldim, 'Git' dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma gitme planım yok. Bunları konuşmanın zamanı ve yeri değil. Fenerbahçe'de her zaman herkese kapı açıktır. Bu konularla kafamı yoracak değilim. Hafta sonu oynanacak maçı düşünüyorum."