Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ali Koç'un seçim kozu dünyaca ünlü teknik direktör! Yıllık 15 milyon euro maaş

Ali Koç'un seçim kozu dünyaca ünlü teknik direktör! Yıllık 15 milyon euro maaş

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden adaylığını açıklayan Ali Koç'un seçimi kazanması halinde göreve getireceği teknik direktör belli oldu.

Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

İsmail Kartal'a veda etmeyi düşünen Sarı-lacivertliler, yeni bir teknik direktörle yola devam kararı alacak.

Haziran'daki kongrede yeniden başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'un aklındaki ismin Jose Mourinho olduğu öğrenildi.

Şu an boşta olan Portekizli hocanın, sportif direktör Mario Branco ile temasta olduğu ve şartlarını sunduğu belirtildi.

Ali Koç'un seçim kozu dünyaca ünlü teknik direktör! Yıllık 15 milyon euro maaş - 1. Resim

MOURINHO İÇİN 15 MİLYON EURO

Senelik 12 milyon euro maaş istediği öne sürülen Mourinho'nun yardımcıları için de ekstra 3 milyon euro talep ettiği konuşuluyor.

Toplam 15 milyon euroluk pakete çalışabileceğini sunan Portekizli için görüşmeler sürüyor.

Son olarak Roma'yı çalıştıran Mourinho, İtalyan ekibine UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşatmıştı.

Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler alan 61 yaşındaki hocanın Avrupa'da kalmak istediği ve Fenerbahçe'nin şartlarını kabul etmesi durumunda İstanbul'a gelebileceği öğrenildi.

Ali Koç'un seçim kozu dünyaca ünlü teknik direktör! Yıllık 15 milyon euro maaş - 2. Resim

İSMAİL KARTAL: PLANIM YOK

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İsmail Kartal, dün yapılan Kayserispor maçı sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendimle ilgili planım yok. Ben Fenerbahçeliyim. 'Gel' dediler geldim, 'Git' dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma gitme planım yok. Bunları konuşmanın zamanı ve yeri değil. Fenerbahçe'de her zaman herkese kapı açıktır. Bu konularla kafamı yoracak değilim. Hafta sonu oynanacak maçı düşünüyorum."

Düzenleyen:  - Spor
Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadıPiknikçi aileler dehşet saçtı! Jandarma satırlı kavgayı biber gazı ile bitirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Umut Fener'in ekmeği! Kanarya son iki haftaya 6 puan geride girdi… - SporUmut Fener'in ekmeği! Kanarya son iki haftaya 6 puan geride girdi…Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı! Süper Lig'de düğüm çözülüyor - SporGalatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı! Süper Lig'de düğüm çözülüyorKartal uçamadı! Alanya deplasmanında öne geçti ancak... - SporKartal uçamadı! Alanya deplasmanında öne geçti ancak...Nihat Kahveci'den maç sonu dikkat çeken görüş: 50 sene konuşulacak! - SporNihat Kahveci'den maç sonu dikkat çeken görüş: 50 sene konuşulacak!Okan Buruk'tan şampiyonluk ve Fenerbahçe açıklaması - SporOkan Buruk'tan şampiyonluk ve Fenerbahçe açıklamasıLeverkusen nağmağlup şampiyonluğa koşuyor! Xabi Alonso'nun hedefi 1 rekor 2 kupa var - SporLeverkusen nağmağlup şampiyonluğa koşuyor! Xabi Alonso'nun hedefi 1 rekor 2 kupa var
Sonraki Haber Yükleniyor...