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Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı! Süper Lig'de düğüm çözülüyor

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Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı! Süper Lig&#039;de düğüm çözülüyor

Spor Haberleri

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

 Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de oynanacak 37. hafta programını açıkladı.

Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

SÜPER LİG 37. HAFTA PROGRAMI

17 Mayıs Cuma:

17.00: İstanbulspor-Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00: Antalyaspor - Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

18 Mayıs Cumartesi:

19.00: Beşiktaş-Hatayspor (Tüpraş)
19.00: Ankaragücü-Pendikspor (Eryaman)
19.00: Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00: Samsunspor-Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00: Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)
19.00: Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00: Kayserispor-Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19 Mayıs Pazar:

19.00: Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı! Süper Lig şampiyonu o gün belli olacak - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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