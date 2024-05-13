Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı! Süper Lig'de düğüm çözülüyor
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Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de oynanacak 37. hafta programını açıkladı.
Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
SÜPER LİG 37. HAFTA PROGRAMI
17 Mayıs Cuma:
17.00: İstanbulspor-Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00: Antalyaspor - Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)
18 Mayıs Cumartesi:
19.00: Beşiktaş-Hatayspor (Tüpraş)
19.00: Ankaragücü-Pendikspor (Eryaman)
19.00: Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00: Samsunspor-Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00: Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)
19.00: Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00: Kayserispor-Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
19 Mayıs Pazar:
19.00: Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)