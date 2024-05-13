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Nihat Kahveci'den maç sonu dikkat çeken görüş: 50 sene konuşulacak!

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Nihat Kahveci&#039;den maç sonu dikkat çeken görüş: 50 sene konuşulacak!

Spor Haberleri

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi. Son dakikada atılan gole değinen Kahveci, "Berkan’ın golü 50 sene konuşulacak bir gol" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta konuk edeceği Fenerbahçe'den en az 1 puan alması durumunda zafere ulaşacak.

Maç sonu Nut Spor Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, "Galatasaray iç sahada Fenerbahçe'ye maçı kaybetmezse şampiyon. Şu an her şey Galatasaray'ın elinde. Derbide risk alması gereken taraf Fenerbahçe olacak. O maçta ilk yarıdaki derbiden çok daha bir derbi izleyeceğimizi düşünüyorum." görüşlerini dile getirdi.

Nihat Kahveci'den maç sonu dikkat çeken görüş: 50 sene konuşulacak! - 1. Resim

NİHAT KAHVECİ'DEN BERKAN KUTLU'YA ÖVGÜ

Fatih Karagümrük karşısında takımının galibiyet golünü kaydeden Berkan Kutlu'ya övgüler yağdıran Nihat Kahveci, "Bazen 10 gol atarsın, o sezon hatırlanmazsın. Bir gol atarsın, 50 sene konuşulur. Berkan’ın golü 50 sene konuşulacak bir gol. Okan Hoca’nın golden sonraki koşuşu, şampiyonluğa giden bir sevinç gibi.” ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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