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Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için bütün maçları kazanması, Galatasaray'ın ise kaybetmesi gerekiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin şampiyon olmak için bütün maçları kazanması, Galatasaray&#039;ın ise kaybetmesi gerekiyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 36. hafta maçlarının ardından taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin şampiyon olması için ne gerekiyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Ayrıca taraftarlar Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı kaç farkla yenmesi gerektiğini de merak ediyor. Detaylar, haberimizde...

Trendyol Süper Lig'de bugün Galatasaray - Karagümrük ve Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmaları oynandı.

Sarı-kırmızılar ve sarı-lacivertliler rakiplerini yenerek 3 puan almaya hak kazandı.

Maçların ardından taraftarlar Fenerbahçe'nin şampiyon olması için nelerin gerektiğini araştırmaya başladı. 

Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için bütün maçları kazanması, Galatasaray'ın ise kaybetmesi gerekiyor - 1. Resim

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Galatasaray derbisini ve İstanbulspor karşılaşmasını kazanması lazım.

Ayrıca Galatasaray'ın da 26 Mayıs Pazar günü oynayacağı Konyaspor karşılaşmasında yenilmesi gerekiyor.

Bu şartlar sağlandığında Fenerbahçe 2023-2024 Trendyol Süper Lig'inde ikili averaj sistemi sayesinde şampiyon oluyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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