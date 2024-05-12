Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için bütün maçları kazanması, Galatasaray'ın ise kaybetmesi gerekiyor

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2024 21:05 - Güncelleme: 12 Mayıs 2024 21:23 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 36. hafta maçlarının ardından taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin şampiyon olması için ne gerekiyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Ayrıca taraftarlar Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı kaç farkla yenmesi gerektiğini de merak ediyor. Detaylar, haberimizde...