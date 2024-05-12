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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Edin Dzeko bugün kadroda yer almadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin yıldız oyuncusu Edin Dzeko bugün kadroda yer almadı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli taraftarlar tarafından bugün oynanan Kayserispor maçında Edin Dzeko neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca taraftarlar Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci'nin de neden ilk 11'de yer almadığını merak ediyor. Detaylar, haberimizdedir.

Fenerbahçe ve Kayserispor arasında Trendyol Süper Lig'in 36. haftası kapsamında bugün oynanan maçta neden Edin Dzeko'nun ilk 11'de yer almadığı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Edin Dzeko'u kendi tercihiyle yedek kulübesinde bıraktı.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Edin Dzeko bugün kadroda yer almadı - 1. Resim

Deneyimli teknik direktör İrfan Can Kahveci'yi ise sakatlığı nedeniyle kadroya almazken aynı nedenden dolayı Bright Osayi-Samuel'i ise yedekte tutmayı tercih etti.

Karşılaşmanın ilk 11'leri ise şöyle oldu:

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Djiku, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

Kayserispor: Bilal, Carole, Aif, Kolovestsios, Gökhan, Kartal Kayra, Shukurov, Bourabia, mane, Boa Morte, Cardoso.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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