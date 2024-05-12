Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Edin Dzeko bugün kadroda yer almadı

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2024 20:15 - Güncelleme: 12 Mayıs 2024 20:29 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli taraftarlar tarafından bugün oynanan Kayserispor maçında Edin Dzeko neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca taraftarlar Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci'nin de neden ilk 11'de yer almadığını merak ediyor. Detaylar, haberimizdedir.