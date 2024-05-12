Fenerbahçe'de Becao depremi! Yıldız oyuncu derbide yok
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'ye Kayserispor maçında Becao'dan kötü haber geldi. Sarı kart gören yıldız oyuncu Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor'u konuk etti.
Sarı lacivertliler, Batshuayi ve Djiku'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
DERBİDE YOK
Maça ilk 11'de başlayan Rodrigo Becao, 45+3'te sarı kart gördü. Tecrübeli oyuncu cezalı duruma düştüğü için gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi