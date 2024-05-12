Fenerbahçe - Kayserispor CANLI | Süper Lig'de şampiyonluk belli oluyor
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'in 36.haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı ve Galatasaray'ın kazandığı senaryoda sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36.haftasında Kayserispor ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi durumunda Galatasaray, Fatih Karagümrük engelini aşarsa şampiyonluğunu ilan edecek.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER BELLİ OLDU
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.
FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR KARŞILAŞMASININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Djiku, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi
İSMAİL KARTAL MAÇ ÖNCESİ KONUŞTU
ŞAMPİYON BELLİ OLACAK
Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 6 puan arkasında 2.sırada girdi. Sarı-lacivertliler şu ana kadar oynadıkları 35 karşılaşmada 28 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Eğer Fenerbahçe, Kayserispor'a puan kaybeder, Galatasaray'da Karagümrük engelini geçerse sarı-kırmızılı ekip şampiyonluğunu ilan edecek.
Konuk ekip Kayserispor ise 13.sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 35 karşılaşmada 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi