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Fenerbahçe - Kayserispor CANLI | Süper Lig'de şampiyonluk belli oluyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe - Kayserispor CANLI | Süper Lig&#039;de şampiyonluk belli oluyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 36.haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı ve Galatasaray'ın kazandığı senaryoda sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edecek.

Canlı Anlatım Özeti

    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36.haftasında Kayserispor ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi durumunda Galatasaray, Fatih Karagümrük engelini aşarsa şampiyonluğunu ilan edecek.

    FENERBAHÇE'DE EKSİKLER BELLİ OLDU

    Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

    Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.

    Fenerbahçe - Kayserispor CANLI | Süper Lig'de şampiyonluk belli oluyor - 1. Resim

    FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR KARŞILAŞMASININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

    Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Djiku, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi

    Kayserispor: Bilal, Carole, Aif, Kolovetsios, Gökhan, Kartal Kayra, Shukurov, Bourabia, Mane, Boa Morte, Cardoso.

    İSMAİL KARTAL MAÇ ÖNCESİ KONUŞTU

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç öncesi konuştu. Sakatlıklardan dolayı kadroda zorunlu rotasyona gittiğini aktaran İsmail Kartal, "Bazı sakat oyuncularımızın son idmanlarda yaşadıklarından dolayı zorunlu rotasyonla maça başlayacağız. Hangi oyuncuyla başlarsak başlayalım her maça kazanmak için çıkıyoruz." ifadelerini kullandı. Bazı futbolcuları farklı mevkilerde denediklerini bildiren Kartal, "Bu akşam da iyi mücadele edip iyi oynayıp 3 puanı almak istiyoruz. Sonuçta hafta içinde bazı oyuncularımızı bazı mevkilerde denedik, onlarla başlayacağız. Bu maçı kazanıp yolumumza devam etmek istiyoruz." dedi. Kayserispor'un oyununa göre planlarını yaptıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Kayserispor iyi bir takım. Rakibe göre planlarımızı yaptık. Tüm oyuncularımıza güveniyorum. Hangi oyuncuyla oynarsak oynayalım iyi bir oyunla kazanmayı ümit ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
    Fenerbahçe - Kayserispor CANLI | Süper Lig'de şampiyonluk belli oluyor - 2. Resim

    ŞAMPİYON BELLİ OLACAK

    Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 6 puan arkasında 2.sırada girdi. Sarı-lacivertliler şu ana kadar oynadıkları 35 karşılaşmada 28 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Eğer Fenerbahçe, Kayserispor'a puan kaybeder, Galatasaray'da Karagümrük engelini geçerse sarı-kırmızılı ekip şampiyonluğunu ilan edecek.

    Konuk ekip Kayserispor ise 13.sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 35 karşılaşmada 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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