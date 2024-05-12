Fenerbahçe - Kayserispor CANLI | Süper Lig'de şampiyonluk belli oluyor

Kayserispor: Bilal, Carole, Aif, Kolovetsios, Gökhan, Kartal Kayra, Shukurov, Bourabia, Mane, Boa Morte, Cardoso.

İSMAİL KARTAL MAÇ ÖNCESİ KONUŞTU

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç öncesi konuştu. Sakatlıklardan dolayı kadroda zorunlu rotasyona gittiğini aktaran İsmail Kartal, "Bazı sakat oyuncularımızın son idmanlarda yaşadıklarından dolayı zorunlu rotasyonla maça başlayacağız. Hangi oyuncuyla başlarsak başlayalım her maça kazanmak için çıkıyoruz." ifadelerini kullandı. Bazı futbolcuları farklı mevkilerde denediklerini bildiren Kartal, "Bu akşam da iyi mücadele edip iyi oynayıp 3 puanı almak istiyoruz. Sonuçta hafta içinde bazı oyuncularımızı bazı mevkilerde denedik, onlarla başlayacağız. Bu maçı kazanıp yolumumza devam etmek istiyoruz." dedi. Kayserispor'un oyununa göre planlarını yaptıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Kayserispor iyi bir takım. Rakibe göre planlarımızı yaptık. Tüm oyuncularımıza güveniyorum. Hangi oyuncuyla oynarsak oynayalım iyi bir oyunla kazanmayı ümit ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.