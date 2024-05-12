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Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Michy Batshuayi dahil 6 futbolcu kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde yer almayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Dusan Tadic, Michy Batshuayi dahil 6 futbolcu kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde yer almayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Kayserispor ile karşılaşacak. Maç öncesi Fenerbahçe'de kart sınırında olan futbolcular hangileri merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile bu akşam karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin 6 futbolcusu kart görmesi durumunda 37. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisinde yer alamayacak.

Sezonun en kritik maçlarından biri olan karşılaşmada Fenerbahçe'de sarı kart sınırında olan futbolcuların hangileri olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Michy Batshuayi dahil 6 futbolcu kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde yer almayacak - 1. Resim

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Cengiz Ünder, Radrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde yer almayacak.

Edin Dzeko haricinde diğer oyuncular Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. 

Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki ilk 11'i ise şöyle:

Livakovic, Ferdi Becao, Çağlar, Oosterwolde, Djiku, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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