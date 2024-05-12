Fenerbahçe, Kayserispor’a kaybettiği takdirde Galatasaray, Karagümrük ile berabere kalsa dahi şampiyon oluyor

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2024 16:06 - Güncelleme: 12 Mayıs 2024 16:44 - Güncelleme:

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Taraftarlar tarafından Fenerbahçe kaybederse Galatasaray şampiyon olur mu sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nın Kayserispor'la berabere kalması durumunda ne olacağı da merak edilen konuların arasında yer alıyor. İşte Galatasaray'ın bugün şampiyonluğunu ilan etmesi için olması gereken koşullar