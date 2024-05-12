Fenerbahçe, Kayserispor’a kaybettiği takdirde Galatasaray, Karagümrük ile berabere kalsa dahi şampiyon oluyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Taraftarlar tarafından Fenerbahçe kaybederse Galatasaray şampiyon olur mu sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nın Kayserispor'la berabere kalması durumunda ne olacağı da merak edilen konuların arasında yer alıyor. İşte Galatasaray'ın bugün şampiyonluğunu ilan etmesi için olması gereken koşullar
Trendyol Süper Lig 36. hafta maçları kapsamında Galatasaray - Karagümrük ve Fenerbahçe - Kayserispor 12 Mayıs (Bugün) saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
2023-2024 şampiyonun belirlenme ihtimalinin olduğu karşılaşmalarda "Fenerbahçe kaybederse şampiyonluk gider mi?", "Galatasaray nasıl şampiyon olur" gibi soruların cevapları taraftarlar tarafından araştırılıyor.
Ligde sarı-kırmızılılar 96 puan ile birinci sırada yer alırken sarı-lacivertliler ise 90 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Bu puanlar kapsamında Fenerbahçe bugün Kayserispor'a kaybederse, Galatasaray, Karagümrük ile berabere kalsa bile şampiyon olur.
Sarı-lacivertlilerin berabere kalma durumunda ise sarı-kırmızılıların şampiyonluğu garantileyebilmek için Karagümrük'ü yenmesi gerekiyor.
Eğer iki takım da kazanır veya kaybederse şampiyonluk düğümü Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde çözülecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi