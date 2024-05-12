Fatih Karagümrük - Galatasaray CANLI | Süper Lig'de şampiyonluk belli oluyor

Lider Galatasaray, 36. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, maçı kazanıp, Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşaması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 35 maçlık bölümünde 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 96 puan topladı. Puan cetvelinde 15. sırada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük'ün ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 37 puanı bulunuyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY 11'LER

Fatih Karagümrük: Sirigu | Levent, Ceccherini, Koray, Nazım Sangare | Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Emre Mor | Markao

Galatasaray: Muslera | Köhn, Abdülkerim, Nelsson, Kaan | Kerem Demirbay, Torreira, Mertens | Barış Alper, Ziyech, Icardi

GALATASARAY ŞAMPİYON OLABİLİR

Galatasaray, bu hafta yapılacak maçların sonucuna göre Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabilir.

Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek.

Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.

SÜPER LİG'DE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.