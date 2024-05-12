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Galatasaray Karagümrük maçının VAR hakemi Helder Malheiro karnesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray Karagümrük maçının VAR hakemi Helder Malheiro karnesi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray - Karagümrük arasında oynanacak olan maçın VAR hakemi Helder Malheiro'nun Galatasaray karnesi merak ediliyor. Ayrıca hakemin nereli olduğu ve 2023-2024 sezonunda yönettiği maçların istatistikleri de araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in 36. haftasının maçlarının VAR hakemleri açıklandı.

12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Galatasaray - Karagümrük maçının VAR hakemi Portekizli yabancı hakem Helder Malheiro oldu.

Taraftarlar tarafından Portekizli hakemin 2023-2024 sezonundaki karnesi merak ediliyor.

Galatasaray Karagümrük maçının VAR hakemi Helder Malheiro karnesi - 1. Resim

43 yaşındaki deneyimli hakem Helder Malheiro bu sezon 24 maç yönetmiş ve bu maçlarda toplam 128 sarı, 2 sarıdan-kırmızı ve 3 kırmızı kart göstermiştir.

VAR hakemi olarak ise bu sezon UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde oynanan Adana Demirspor - KRC Genk maçı dahil olmak üzere 14 maç yönetmiştir. 

Bu maçlarda toplam 52 sarı, 1 sarıdan-kırmızı ve 1 kırmızı kart göstermiştir. 

Portekizli hakem 2023-2024 sezonunda Galatasaray maçı yönetmemiştir.

Helder Malheiro'nun VAR hakemi olarak görev aldığı ligler ve maç sayısı ise şöyle:

LİGYÖNETTİĞİ MAÇ SAYISI
UEFA Avrupa Ligi1
UEFA  Avrupa Konferans Ligi2
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri1
UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri1
Saudi Pro League1
Taça de Portugal1
Liga Portugal4
Liga Portugal 21
Protathlima Cyta1

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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