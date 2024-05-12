Fenerbahçe Kayserispor maçının Portekizli VAR hakemi Claudio Pereira karnesi

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR hakemi Claudio Pereira'nın karnesi merak ediliyor. Ayrıca hakemin nereli olduğu ve 2023-2024 sezonu istatistikleri de araştırılıyor. İşte, detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftası ile birlikte şampiyonluk yarışı giderek kızışmaya başlarken Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri açıklandı.

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR hakemi Portekizli Claudio Pereira oldu.

Fenerbahçe'nin bu sezonki en kritik maçında görev alacak olan hakemin karnesi taraftarlar tarafından merak ediliyor.

37 yaşındaki Portekizli hakem 26 Ağustos 2018 tarihinden bu zamana kadar 1. Lig'de görev almaktadır.

2023-2024 sezonunda toplam 28 maç yönetmiş bu maçlarda 123 sarı ve 1 sarıdan-kırmızı kart göstermiştir.

Deneyimli hakem kariyeri boyunca hiçbir Fenerbahçe maçında görev almamıştır.

VAR hakemi olarak ise bu sezon Liga Portugal'da 5 maç yönetmiş bu maçlarda ise 15 sarı, 2 kırmızı kart çıkmıştır.