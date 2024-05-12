Galatasaraylılar çılgına döndü! Alina Boz'dan açıklama geldi: Ben sadece şarkıya eşlik ettim

Eşi Umut Evirgen'le gittiği bir gece kulübünde Aşkın Olayım şarkısına eşlik ederken Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilen Alina Boz'dan açıklama geldi. Galatasaraylıların öfke dolu paylaşımlarının ardından konuya açıklık getiren Alina Boz, "Ben çok sevdiğim şarkıyı söyledim, farklı sözler eklemedim" dedi.

Özel hayatları ile sık sık magazin gündeminde yer alan Alina Boz eşi Umut Evirgen son olarak bir gece kulübünde eğlenirken görüntülendi. Alina Boz'un 'Aşkın Olayım' şarkısını söylerken Galatasaray'a küfürler sarf ettiği iddiası gündeme damga vurdu. Sarı kırmızılı taraftarlar harekete geçti, ve ünlü oyuncuya öfke dolu paylaşımlar yağdı. Alina Boz ise sessizliğini bozdu ve konuya sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

VİDEONUN PAYLAŞILMASINA ÇOK KIZDI

Videonun bilgisi olmadan paylaşılmasına sinirlenen Alina Boz açıklamasında "Küfür içerikli sözleri benim söylemediğim açıkça belli olmaktadır. Konuyu ben de üzüntüyle takip etmekteyim. Söz konusu videoda yalnızca sevdiğim şarkının sözlerini seslendirmiş olup başka küfür vs herhangi bir ek söz söylemedim" ifadelerini kullandı.