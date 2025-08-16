Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Özcan Deniz'den Orhan Gencebay'a büyük jest! Kısa sürede çok konuşuldu

Özcan Deniz'den Orhan Gencebay'a büyük jest! Kısa sürede çok konuşuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özcan Deniz&#039;den Orhan Gencebay&#039;a büyük jest! Kısa sürede çok konuşuldu
Özcan Deniz, Orhan Gencebay, Konser, Şarkı, Performans, Sosyal Medya, Haber
Magazin Haberleri

Özcan Deniz, sahnesinde sürpriz bir an yaşandı. Konsere katılan Orhan Gencebay’a özel olarak 'Bir Teselli Ver' şarkısını seslendiren Deniz, performansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özcan Deniz, sahnedeki performansıyla hayranlarından büyük alkış aldı. Geçtiğimiz günlerde verdiği konserde, arabesk müziğin efsane isimlerinden Orhan Gencebay’ı ağırlayan Deniz, izleyiciler için özel bir sürprize imza attı.

Özcan Deniz'den Orhan Gencebay'a büyük jest! Kısa sürede çok konuşuldu - 1. Resim

'BİR TESELLİ VER' ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Konseri izlemeye gelen Gencebay için mikrofonu eline alan Özcan Deniz, usta sanatçının unutulmaz şarkılarından ‘Bir Teselli Ver’i seslendirdi. Deniz’in bu yorumu, konser alanındaki seyirciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı ve izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Özcan Deniz'den Orhan Gencebay'a büyük jest! Kısa sürede çok konuşuldu - 2. Resim

Akşam’ın haberine göre, Özcan Deniz’in Gencebay’a yaptığı bu jest, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu ve hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

