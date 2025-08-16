Özcan Deniz'den Orhan Gencebay'a büyük jest! Kısa sürede çok konuşuldu

Özcan Deniz, sahnedeki performansıyla hayranlarından büyük alkış aldı. Geçtiğimiz günlerde verdiği konserde, arabesk müziğin efsane isimlerinden Orhan Gencebay’ı ağırlayan Deniz, izleyiciler için özel bir sürprize imza attı.

'BİR TESELLİ VER' ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Konseri izlemeye gelen Gencebay için mikrofonu eline alan Özcan Deniz, usta sanatçının unutulmaz şarkılarından ‘Bir Teselli Ver’i seslendirdi. Deniz’in bu yorumu, konser alanındaki seyirciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı ve izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Akşam’ın haberine göre, Özcan Deniz’in Gencebay’a yaptığı bu jest, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu ve hayranlarından yoğun ilgi gördü.