Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in ifadesi ortaya çıktı! "İntihar söz konusu değil"

Yalova’da 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü ile ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in ifadesi ortaya çıktı. Gülter, kazanın annesinin dengesini kaybetmesi ve camın kaygan zemini nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti. Olayın intihar olmadığını vurguladı.

28 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan bir apartmanın 5. katındaki kapalı terasta, kızı ve arkadaşıyla birlikte vakit geçiren Güllü, dengesini kaybederek pencereden düştü. Ünlü şarkıcı olay yerinde hayatını kaybetti. 

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in ifadesi ortaya çıktı.

Gülter, İstanbul’daki ikametinde uyuduğu sırada ablası Tuyan Ülkem Gülter’in kendisini aradığını belirterek, “Telefonu açtığımda çığlık atıyordu. ‘Annem düştü ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya’ diye yakarış içindeydi. Ben de konuşacak durumda olmadığını anladım ve bunun üzerine hemen ben de yakınım ile birlikte Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim” dedi.

Yolda annesinin güvenlik kamera görüntülerini uzaktan bağlantıyla izlediğini aktaran Gülter, olayı şöyle anlattı:

“Annem tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle Roman havası çaldığını duyuyor. Annem, hazır mıyız haydi kalkın oynayalım diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra falan ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam ay Allah diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile birlikte çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasında camdır ve tamamıyla açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir.”

