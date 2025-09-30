Mazhar Alanson’dan acı itiraf: Kızımın ölüm haberini iki doktor eşliğinde aldım

Önce yakın dostu Özkan Uğur’un vefatıyla büyük üzüntü yaşayan MFÖ üyesi Mazhar Alanson, daha sonra kızı Eda Alanson’un kaybıyla sarsılmıştı. Hastanede vefat eden Eda Alanson’un bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilmişti.

“İKİ DOKTORU EVE ÇAĞIRMIŞTI”

Mazhar Alanson, BloombergHT ekranlarında yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk oldu. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Alanson, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Ünlü şarkıcı 4 Ekim 2024’te hayatını kaybeden kızı Eda Alanson’un vefat ettiği gün yaşadıklarını ilk kez paylaştı. Alanson “Ben kalktığımda Biricik, (Suden) iki doktoru eve çağırmıştı, haber verileceği zaman…” dedi.

Mazhar Alanson’un kızı Eda Alanson, 2009 yapımı ve başrolünde Güven Kıraç ile Mazhar Alanson’un yer aldığı “Kirpi” filminde hem oyuncu olarak kamera karşısına geçti hem de metin yazarlığı yapmıştı. Ayrıca MFÖ’nün “AGU” albümünde yer alan “Muaf” adlı şarkının sözleri de Eda Alanson’a ait.

“ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİM, İSYAN ETMEDİM”

Aslı Şafak’ın “İnsanın arkadaşını kaybetmesi yalnız hissettiriyor mu?” sorusunu da cevaplayan Mazhar Alanson, “Yalnız hissettiriyor ama onu kabulleniyorsunuz ama çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor. Bir müddet bir şey yapmak istemiyorsunuz. Zor bir dönemden geçtim. Kabul etmek gerektiği tasavvufta da söylenir. İsyan etmedim” dedi.