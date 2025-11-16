Asgari ücret zammına ilişkin tahminlerini paylaşan ekonomist Filiz Eryılmaz, geçen seneki senaryonun devam edeceğini söyledi. Eryılmaz, "Beklentim minimum yüzde 23, maksimum yüzde yüzde 26 bandında bir asgari ücret oluşması yönünde" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Filiz Eryılmaz, Borsa İstanbul, altın-gümüş piyasası ve 2026 asgari ücret beklentilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Habertürk ekranlarında konuşan Eryılmaz, açıklamalarına borsaya değinerek başladı.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Borsa İstanbul, hafta genelinde %3,2 düşüşle 10.565 puana kadar geriledi. Eryılmaz, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini yavaşlatacağı sinyalinin, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin ve fonlardaki manipülasyon iddialarının borsada baskıya neden olduğunu söyledi. Kritik seviyeleri 10.300 ve 10.800 olarak belirten Eryılmaz, 10.300’ün kırılması durumunda 9.700’lü seviyelerin gündeme gelebileceğini, 10.800’ün üzerinde ise 11.300 ataklarının mümkün olduğunu vurguladı.

ALTIN HALA GÜVENLİ LİMAN

Altın ve gümüş piyasasında da anomali fiyatlamalar yaşandığını belirten Eryılmaz, Fed’in faiz belirsizliğinin değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu, ancak büyük çöküşler beklemediğini söyledi. Altının geri çekilmelerde alım fırsatı olarak görüldüğünü ve yükselişin sınırlı olacağını ekledi.

2026 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2026 asgari ücret tahminlerine de değinen Eryılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Asgari ücret konusuna gelirsek, bu artık sadece asgari ücret değil, yaygın ücret haline geldi. Geçen seneki senaryonun devam edeceğini düşünüyorum. Beklentim minimum yüzde 23, maksimum yüzde yüzde 26 bandında bir asgari ücret oluşması yönünde. Geçen yılki refah payı uygulaması ve üst band dikkate alınarak 2026 için benzer bir yaklaşım olacağını düşünüyorum.

Eryılmaz'ın tahminine göre, yüzde 23'lük artış senaryoda asgari ücret net ücret 27 bin 188 TL, brüt ise 31 bin 986 TL oluyor.

Yüzde 26 artış senaryosunda ise net 27.851 TL, brüt 32.773 TL oluyor.

Eryılmaz, önümüzdeki dönemde hem iç piyasadaki ekonomik dengelerin hem de küresel faiz ve enflasyon gelişmelerinin yatırımcılar için belirleyici olacağını vurguladı.

ÇAGLA ÇAGLAR

