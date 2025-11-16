NASA’nın Perseverance gezgini, Mars’ta demir-nikel meteorit olabileceği düşünülen "Phippsaksla" adlı sıra dışı bir kaya tespit etti. Eğer doğrulanırsa bu, Perseverance’ın bulduğu ilk meteorit olacak ve Jezero’da bugüne kadar meteorit görülmemesi nedeniyle bilim insanları için önemli bir keşif sayılacak.

"Phippsaksla" adı verilen yaklaşık 76 santimetreden daha geniş ölçüye sahip tuhaf şekilli kaya, çevresindeki düz ve çatlamış araziden yükselmesi nedeniyle bilim insanlarının dikkatini çekti.

BİLİM İNSANLARINI ŞAŞIRTAN KAYA

Mashable'dan edinilen bilgilere göre Perseverance, 2021’de Jezero kraterine inişinden bu yana keşfettiği alanda çalışırken bu objeyi daha yakından incelemeye yöneltti.

Gezgin, Phippsaksla’nın fotoğraflarını 2 ve 19 Eylül’de çekti, ancak NASA’nın rutin güncellemeleri federal hükümetin uzun süren kapanışı nedeniyle gecikti ve keşif, 13 Kasım’da kamuoyuyla paylaşıldı.

Eğer meteorit olduğu doğrulanırsa, Phippsaksla Perseverance’ın keşfettiği ilk meteorit olacak. Daha önce Curiosity gezgini, Gale Krateri’nde birkaç metal açısından zengin meteorit bulmuş; Opportunity ve Spirit gezginleri de benzer kayalar tespit etmişti. Perseverance’ın Jezero kraterinde bugüne kadar bu tür meteoritleri görememesi, bilim insanlarını şaşırtmıştı.

Ayrıca NASA, Mars'tan yeni bir fotoğraf daha paylaştı.

NASA'nın Mars'a dair paylaştığı son fotoğraf

BATIKAN ALTAŞ

