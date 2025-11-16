Antalya’nın Serik ilçesinde rüşvet soruşturmasında suçüstü yakalanan CHP eski Serik İlçe Başkanı Y.E. ile DSİ 13. Bölge Müdür Yardımcısı T.A. tutuklandı. Olay, bir iş adamının 1 milyon lira istendiği iddiasıyla yaptığı şikâyet sonrası jandarmanın seri numarası alınmış paralarla gerçekleştirdiği operasyonla ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre iş insanı Ü.Ş., CHP eski Serik İlçe Başkanı Y.E.’nin, bir kamu kurumunda gördürmek istediği iş için kendisinden 400 bini peşin olmak üzere toplam 1 milyon lira talep ettiğini öne sürerek Serik Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başlatılan soruşturma kapsamında seri numaraları belirlenen banknotları alan Y.E, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

CHP eski Serik İlçe Başkanı Y.E. ile birlikte suça karıştığı iddiasıyla DSİ Antalya 13. Bölge Müdür Yardımcısı T.A. ve Serik DSİ işletme ve bakım mühendisi A.A.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 2018 -2020 yılları arasında görev yapan Y.E. ile DSİ Antalya 13. Bölge Müdür Yardımcısı T.A. tutuklanırken, Serik DSİ işletme ve bakım mühendisi A.A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇAGLA ÇAGLAR

