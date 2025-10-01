Diz kireçlenmeleri için yeni tedavi yöntemi! Düşük radyasyonla ağrılar azalacak

Ağrılı diz osteoartriti yani kireçlenmesi olan milyonlarca hasta için umut verici bir tedavi yöntemi geliştirildi. Yeni yapılan bir klinik araştırma, hafif ve orta şiddette diz kireçlenmesi (osteoartriti) olan bireyler için düşük doz radyasyon tedavisinin, hastalar için hem rahatlama sağlayabileceğini ve ilaçlarla cerrahi arasında güvenli bir ara seçenek sunabileceğini ortaya koyuyor.

4 AYDA SONUÇ GÖSTERDİ

Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) Yıllık Toplantısı'nda sunulan randomize, plasebo kontrollü çalışmada, kısa süreli düşük doz radyasyon uygulanan hastaların dört ay içinde ağrılarının azaldığı ve fiziksel işlevlerinin iyileştiği gözlendi.

Üstelik bu olumlu etkiler, herhangi belirgin bir yan etki olmadan elde edildi. Kullanılan radyasyon dozu, kanser tedavilerinde uygulanan miktarın yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyordu.

HASTALARI ZOR BİR İKİLEMDEN KURTARIYOR

Araştırmanın başında yer alan, Seul Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Radyasyon Onkolojisi Yardımcı Doçenti Dr. Byoung Hyuck Kim şu ifadeleri kullandı

Osteoartrit hastaları, çoğu zaman ağrı kesici ilaçların yan etkileri ile eklem protezi ameliyatının riskleri arasında zor bir karar vermek zorunda kalıyor. İlaç ya da enjeksiyonlara yeterli cevap vermeyen hastalar için radyasyon tedavisi uygun bir seçenek olabilir.

ABD'DE 32 MİLYONU YETİŞKİN ETKİLENİYOR

Osteoartrit, artritin en yaygın türü olup yalnızca ABD’de 32 milyondan fazla yetişkini etkiliyor. Kemik uçlarını kaplayan kıkırdağın zamanla aşınmasıyla oluşan bu durum; ağrı, sertlik ve günlük işlevlerde azalmayla kendini gösteriyor. Mevcut tedaviler hayat tarzı değişikliklerinden ağrı kesicilere, ileri aşamalarda ise eklem protezi cerrahisine kadar uzanıyor.

Düşük doz radyasyon tedavisi, Almanya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde eklem ağrılarında uzun süredir kullanılıyor; ancak dünya genelinde yaygın değil. Bunun temel nedenlerinden biri, yeterli sayıda plasebo kontrollü çalışmanın eksikliği ve radyasyonun her zaman yüksek doz içerdiği yönündeki yaygın yanlış kanı.

KANSER HASTALARINA VERİLEN DOZDAN DAHA AZ

Dr. Kim, kireçlenme için kullanılan dozun kanser tedavisinde uygulanan dozun %5'inden bile az ve doğrudan hayati organlarla ilişkili olmayan eklemleri hedef aldığını vurguluyor.

Dört ay süren araştırmanın sonunda, 3 Gy doz radyasyon uygulanan hastaların %70’i ağrı, fonksiyon veya genel durum açısından anlamlı iyileşme gösterdi. Bu oran plasebo grubunda %42 idi. 0.3 Gy grubundakiler ise plasebo ile benzer sonuçlar verdi.

HAREKET KABİLİYETİNDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Ayrıca, etkili doz uygulanan grupta ağrı, sertlik ve hareket kabiliyeti gibi alanlarda birleşik puanlarda da belirgin iyileşmeler gözlendi. Bu gruptaki hastaların yarısından fazlası anlamlı fayda görürken, plasebo grubunda bu oran üçte birin altındaydı.

Araştırmada herhangi bir radyasyona bağlı yan etki rapor edilmedi. Araştırmacılar, bu tedavi yönteminin özellikle eklem yapısı hâlâ korunmuş ve iltihabi süreçlerin baskın olduğu hastalarda, eklem protezi ihtiyacını geciktirme potansiyeli taşıdığını belirtiyor. Ancak, kıkırdak kaybının ileri düzeyde olduğu hastalarda tedavinin etkisiz olabileceği vurgulanıyor.

Dr. Kim, tedavinin tek başına değil fizyoterapi, egzersiz ve kilo kontrolü gibi standart yöntemlerle birlikte uygulanmasının daha iyi sonuçlar vereceğini belirterek radyasyonun diğer tedavilerle kombine edilmesi daha güçlü cevaplar oluşturabileceğini ekledi.

Ekip, tedavi etkisinin ne kadar sürdüğünü ve iyileşmenin görüntüleme sonuçlarıyla uyumlu olup olmadığını değerlendirmek amacıyla katılımcıları 12 ay boyunca izlemeye devam ediyor.

Sonuç olarak, düşük doz radyasyon tedavisi, diz osteoartriti hastaları için mevcut konservatif tedavilerle invaziv cerrahi arasındaki boşluğu doldurabilecek, güvenli ve etkili bir alternatif olabilir.