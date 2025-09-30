Soğuk havaları hasta olmadan atlatmak mümkün mü? İşte virüslerden kurtulmanın 10 yolu!

Havaların soğumaya başlamasıyla grip ve salgınlar kendini göstermeye başlıyor. Soğuk havalar, kısa günler ve ıslak sokaklar, egzersiz yapmayı hatta dışarı çıkmayı bile korkutucu hale getirebilir. Ancak uzmanlar, bağışıklığı güçlendirmek ve kışın getirdiği sağlık sorunlarına karşı korunmak için bireylerin de yapabileceği 10 önemli püf nokta olduğuna dikkat çekiyor.

FAZLA EGZERSİZ YAPMAMAYA DİKKAT

The Times'ın haberine göre Imperial College London immünoloji profesörü Daniel Davis, düzenli egzersizin bağışıklık sistemi için faydalı olduğunu söylüyor:



“Kardiyo ve ağırlık çalışmaları, enfeksiyonla savaşta önemli olan nötrofil sayısını artırıyor. Bu hücreler, bakterileri yakalayan ve yok eden DNA ve protein yapıları salgılıyor.”

Aşırı egzersiz ise uyku ve stres seviyelerini etkileyebilir, bu da bağışıklığı azaltabilir. İngiltere Sağlık Bakanlığı (NHS) haftada 150 dakika orta yoğunlukta aerobik egzersizi öneriyor.

SOĞUKTAN GÖZÜNÜZ KORKMASIN

Kişisel antrenör Kate Rowe-Ham, dışarıda egzersiz yapmanın zihinsel ve fiziksel dayanıklılığı artırdığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Yağmurlu bir koşuyu severim. Koşu kulüplerine katılmak hem güvenli hem de motivasyon sağlar. Muddy ve ıslak zeminde doğru ayakkabı seçimi kritik. Ayrıca tek ayak üzerinde 20 saniye denge çalışmak ve ayak bileği çemberleri yapmak, kış aylarında kaygan zeminlerde düşme riskini azaltıyor."

Sonbahar ve kış aylarında taze ürünler azaldığı için besin çeşitliliği düşüyor. Beslenme uzmanı Dr. Megan Rossi, bu durumun bağırsak mikrobiyomunu etkileyerek bağışıklığı zayıflatabileceğini söylüyor.

FAZLA KİLO BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRÜYOR

Fazla kilo da bağışıklığı düşürüyor, Rossi, lif alımını artırmayı, dondurulmuş meyve ve sebzelerle diyet çeşitliliğini artırmayı ve omega-3 açısından zengin balıkları tercih etmeyi öneriyor. Probiyotik yoğurtlar bağırsak sağlığını destekliyor.

20 SANİYE EL YIKAYIN

Geçen yıl NHS, sadece bir ayda 18 norovirüs salgını yaşandığını açıkladı. NHS GP Deepali Misra-Sharp, etkili hijyenin önemini vurguluyor:

“Alkol bazlı el jelleri etkili değil sabun ve suyla ellerinizi 20 saniye boyunca yıkayın. Sık temas edilen yüzeyleri dezenfekte edin.”

VİRÜSLER KAPALI ALANLARDA HIZLI YAYILIR

Kapalı alanlarda virüsler daha hızlı yayılır, soğuk ve kuru hava burun ve boğazı hassaslaştırır. NHS, yaşlılar, kronik hastalar, hamileler ve çocuklar için ücretsiz grip aşısı sunuyor. Uygun olmayanlar özel eczanelerden aşı olabiliyor.

RSV (respiratuvar sinsityal virüs) için de belirli yaş grupları ve hamileler aşılanabiliyor.

COVID HALA TEHLİKELİ

Covid hala sağlıklı bireylerde bile ciddi hastalığa yol açabilir. İngiliz uzmanlar 75 yaş üstü, huzurevi sakinleri veya bağışıklığı zayıf kişiler için takviye aşı öneriyor.

Araştırmalar, aşı öncesi egzersiz yapmanın antikor üretimini artırabileceğini gösteriyor. Ayrıca aşı öncesi ve sonrası iyi uyumak bağışıklık tepkisini güçlendiriyor.

Vitamin C soğuk algınlığını önlemez, ancak D ve A vitaminlerinin bağışıklık sağlığına destek verdiğine dair güçlü kanıtlar var. Yumurta ve yağlı balıklar D vitamini, havuç ve ıspanak gibi sebzeler A vitamini sağlar.

DOĞAL IŞIK ARTIRILMALI

Kısa günler ve soğuk hava ruh halini düşürebilir. Psikolog Suzy Reading, pozitif uyarıcıların ruh halini iyileştirdiğini belirtiyor; parlak renkli giysiler, evde lambalar ve temiz pencerelerle doğal ışığı artırmak gibi. Bağışıklığın %70’i bağırsakta bulunuyor. Rossi, LGG ve BB-12 bakterilerinin soğuk algınlığı ve grip belirtilerini azalttığını söylüyor. Araştırmalar, bu bakterilerle takviye edilenlerde üst solunum yolu enfeksiyon günlerinin %33 azaldığını gösteriyor.

KIŞLIK YORGAN ÖNEMLİ

Uykuda kortizol seviyesi düşük olur ve bağışıklık onarımı için zaman bulur. Uyku uzmanı Dr. Neil Stanley, odanın 16-18 derece olmasını ve kesinlikle kışlık yorgan kullanılmasını öneriyor.