Diyarbakır'da facia! 4 kişi girdikleri kuyuda hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için indikleri su kuyusunda çalıştırdıkları su motorundan çıkan gazdan zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin, cenazeleri kuyudan çıkarma çalışmaları sürüyor.
Petekkaya Mahallesi Beybağı Küme Evleri mevkisinde kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENLERİN KUYUDAN ÇIKARILMA İŞLEMİ SÜRÜYOR
Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya giren ekipler, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Su tahliyesi için kullandıkları motordan sızan gazdan zehirlendikleri düşünülen kişilerin kuyudan çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
