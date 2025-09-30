Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Diyarbakır'da facia! 4 kişi girdikleri kuyuda hayatını kaybetti

Diyarbakır'da facia! 4 kişi girdikleri kuyuda hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için indikleri su kuyusunda çalıştırdıkları su motorundan çıkan gazdan zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin, cenazeleri kuyudan çıkarma çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

Petekkaya Mahallesi Beybağı Küme Evleri mevkisinde kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da facia! 4 kişi girdikleri kuyuda hayatını kaybetti - 1. Resim

CANSIZ BEDENLERİN KUYUDAN ÇIKARILMA İŞLEMİ SÜRÜYOR 

Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya giren ekipler, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Diyarbakır'da facia! 4 kişi girdikleri kuyuda hayatını kaybetti - 2. Resim

Su tahliyesi için kullandıkları motordan sızan gazdan zehirlendikleri düşünülen kişilerin kuyudan çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

