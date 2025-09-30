Muş’tan Türkiye’ye taşan onkoloji şöleni

Ziyneti KOCABIYIK’IN HABERİ - Muş’ta Genç Birikim Derneğince düzenlenen “12. Uluslararası Onkoloji Günleri” etkinliği tam bir “onkoloji şöleni” oldu. Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde “Birlikte İyiyiz” mottosuyla organize edilen etkinliğe, 18 farklı ülkeden akademisyenler, gönüllüler ve kanseri yenmiş yaklaşık 400 kişi katıldı.

Zaman zaman toplantı salonundan caddelere taşan etkinlik, umutların yeniden filizlendiği bir farkındalık şölenine dönüştü. Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce, etkinliğin son gününde yaptığı açıklamada, bu yıl 12’ncisi düzenlenen organizasyonu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yüce, “Üç gün boyunca bilim insanlarımız, kanser hastaları, gençler ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Katılımcılar, değerli akademisyenlerimizin konuşmalarından faydalandı ve kendi sağlık süreçleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu” değerlendirmesini yaptı.

KANSER EŞİTTİR ÖLÜM DEĞİL

Etkinliğe gönüllü olarak katılan ve göğüs kanserinden kurtulmuş gazeteci Fulya Soybaş, “Kanser olduğunda ölüm korkusu çok yoğun oluyor. Ancak burada gördük ki, bilinmeyenden korkmak doğal bir durum.

Üç gün boyunca hocalarımız hem yeni tedavi yöntemlerinden hem de sağlık alanındaki son gelişmelerden bahsetti. Sorularımızı yönelttik, onlar da kendi anekdotlarını paylaştı. Burada öğrenildi ki, kanser artık eşit değildir ölümle.

Özellikle Antalya’dan gelen katılımcılarla birlikte bu farkındalığı Muş’ta da oluşturabilmek çok değerliydi. Burada olmaktan büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.