Kalp krizi önlenebilir mi? İşte bu 4 belirtiyle ortaya çıkıyor!

Güney Kore’den 9 milyonu aşkın, ABD’den de yaklaşık 7 bin kişinin sağlık kayıtlarının incelendiği yeni yapılan bir araştırma, Hastakalp krizi, felç ve kalp yetmezliği geçiren hastaların yüzde 99'unda, ilk rahatsızlıklarından önce mutlaka bir uyarı işaretinin gözlemlendiğini ortaya koydu. Uzmanlar, kontrol altına alınabilen bu dört risk faktörüne karşı erken önlem çağrısı yaparak belirtilerin kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Araştırmada, Güney Kore’den 9 milyonu aşkın ve ABD’den yaklaşık 7 bin kişinin sağlık kayıtları incelendi. Buna göre, dört belirgin tehlike öne çıktı:

Yüksek tansiyon

Yüksek kolesterol

Yükselmiş kan şekeri

Sigara kullanımı

Özellikle yüksek tansiyon, en yaygın risk olarak öne çıktı. Kalp krizi veya felç geçiren hastaların Güney Kore’de yüzde 95’inden, ABD’de ise yüzde 93’ünden fazlasında bu sorun vardı. Üstelik bu durum, genellikle daha az riskli görülen 60 yaş altı kadınlarda da aynı oranda gözlendi.

Araştırmanın başyazarı Northwestern Üniversitesi’nden Prof. Dr. Philip Greenland, “Bu sonuçlar, kalp hastalıklarının neredeyse tamamında, önceden saptanabilen risk faktörlerinin bulunduğunu net biçimde gösteriyor” dedi. Greenland, bu durumun, "kalp hastalıklarının hiçbir belirti vermeden ortaya çıktığı" yönündeki mitin artık terk edilmesi gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 19,8 milyon kişi kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybediyor. Bu, dünya genelindeki ölümlerin yaklaşık üçte birine denk geliyor. Sadece İngiltere’de yılda 170 bin kişi bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor; yani her üç dakikada bir kişi.

ENGELLEMEK MÜMKÜN

Uzmanlar, basit önlemlerle bu ölümlerin önemli bir kısmının engellenebileceğini vurguluyor. Düzenli tansiyon ölçümü, sigarayı bırakmak, kolesterol ve kan şekeri kontrolü, kalp ve damar hastalıklarının büyük oranda önüne geçebilir.