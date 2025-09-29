Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Kalp krizi önlenebilir mi? İşte bu 4 belirtiyle ortaya çıkıyor!

Kalp krizi önlenebilir mi? İşte bu 4 belirtiyle ortaya çıkıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kalp krizi önlenebilir mi? İşte bu 4 belirtiyle ortaya çıkıyor!
Kalp Krizi, Kalp Ve Damar Hastalıkları, Yüksek Tansiyon, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde artış gösteren kalp ve damar hastalıkları alanında inceleme yapan bilim insanları, krizlerin ani geldiğine dair yaygın kanının doğru olmadığını ortaya çıkardı. Kapsamlı araştırmaya göre, kalp krizi, felç veya kalp yetmezliği yaşayan hastaların %99’undan fazlasının, bu olaydan önce en az bir ciddi risk faktörü taşıdığı görüldü. Uzmanlar, kontrol altına alınabilen bu dört risk faktörüne karşı erken önlem çağrısı yapıyor.

Güney Kore’den 9 milyonu aşkın, ABD’den de yaklaşık 7 bin kişinin sağlık kayıtlarının incelendiği yeni yapılan bir araştırma, Hastakalp krizi, felç ve kalp yetmezliği geçiren hastaların yüzde 99'unda, ilk rahatsızlıklarından önce mutlaka bir uyarı işaretinin gözlemlendiğini ortaya koydu. Uzmanlar, kontrol altına alınabilen bu dört risk faktörüne karşı erken önlem çağrısı yaparak belirtilerin kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. 

Yeni bir araştırmaya göre kalp krizi, felç ve kalp yetmezliği geçiren hastaların yüzde 99'unda, ilk rahatsızlıklarından önce mutlaka bir uyarı işareti görülüyor.

Kalp krizi önlenebilir mi? Uzmanlar dört belirtiye dikkat çekiyor! - 1. Resim

Araştırmada, Güney Kore’den 9 milyonu aşkın ve ABD’den yaklaşık 7 bin kişinin sağlık kayıtları incelendi. Buna göre, dört belirgin tehlike öne çıktı:

  • Yüksek tansiyon 
  • Yüksek kolesterol
  • Yükselmiş kan şekeri 
  • Sigara kullanımı 

Kalp krizi önlenebilir mi? Uzmanlar dört belirtiye dikkat çekiyor! - 2. Resim

Özellikle yüksek tansiyon, en yaygın risk olarak öne çıktı. Kalp krizi veya felç geçiren hastaların Güney Kore’de yüzde 95’inden, ABD’de ise yüzde 93’ünden fazlasında bu sorun vardı. Üstelik bu durum, genellikle daha az riskli görülen 60 yaş altı kadınlarda da aynı oranda gözlendi. 

Kalp krizi önlenebilir mi? Uzmanlar dört belirtiye dikkat çekiyor! - 3. Resim

Araştırmanın başyazarı Northwestern Üniversitesi’nden Prof. Dr. Philip Greenland, “Bu sonuçlar, kalp hastalıklarının neredeyse tamamında, önceden saptanabilen risk faktörlerinin bulunduğunu net biçimde gösteriyor” dedi. Greenland, bu durumun, "kalp hastalıklarının hiçbir belirti vermeden ortaya çıktığı" yönündeki mitin artık terk edilmesi gerektiğini söyledi.

Kalp krizi önlenebilir mi? Uzmanlar dört belirtiye dikkat çekiyor! - 4. Resim

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 19,8 milyon kişi kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybediyor. Bu, dünya genelindeki ölümlerin yaklaşık üçte birine denk geliyor. Sadece İngiltere’de yılda 170 bin kişi bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor; yani her üç dakikada bir kişi.

ENGELLEMEK MÜMKÜN

Uzmanlar, basit önlemlerle bu ölümlerin önemli bir kısmının engellenebileceğini vurguluyor. Düzenli tansiyon ölçümü, sigarayı bırakmak, kolesterol ve kan şekeri kontrolü, kalp ve damar hastalıklarının büyük oranda önüne geçebilir.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tanju Özcan hakkında yurt dışına çıkış yasağı! Dava 7 Ekim'e ertelendiYemen açıklarında Hollanda bandıralı gemi vuruldu! Mürettebat ne durumda?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mikroplastik tehlikesi büyüyor! Kemiklerden beyin dokularına kadar vücudu sarıyor - SağlıkMikroplastik tehlikesi büyüyor!Tıp dünyasında çığır açan buluş: Kemik kırıklarını 3 dakikada onaran yapıştırıcı! - SağlıkTıp dünyasında çığır açan buluşSoğukta kalp krizi tehlikesi: Uzmanı tehlikeye dikkat çekti - SağlıkSoğukta kalp krizi tehlikesi: Uzmanı tehlikeye dikkat çektiDiz ağrısına ameliyatsız çözüm buldu! Merdivenlerden inemezken yeniden koşmaya başladı - SağlıkDiz ağrısına ameliyatsız çözüm bulduHer 3 yetişkinden 1'i uyumuyor! Daha iyi uyumak için 5 püf noktası - Sağlık3 yetişkinden 1'i uyumuyor, daha iyi uyku için ne yapılmalı?Erkeklerde çok sık görülüyor: Belirti beklemeyin, test yaptırın - SağlıkErkeklerde sık görülüyor: Belirti beklemeyin, test yaptırın
Sonraki Haber Yükleniyor...