Her 3 yetişkinden 1'i uyumuyor! Daha iyi uyumak için 5 püf noktası

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre, uykulu halde araç kullanmak her yıl ABD'de yüzlerce ölüme ve on binlerce kazaya neden oluyor. Her üç yetişkinden biri yeterince uyumuyor. Yeterince uyumamak, kalp hastalığı, diyabet, felç, obezite ve böbrek hastalıkları gibi kronik sağlık sorunlarıyla da ilişkilendiriliyor.

YAPAY IŞIĞA DİKKAT

Federal sağlık yetkilileri, sağlıklı kalmak, hafızayı güçlendirmek ve yaşamı tehdit eden kazaların riskini azaltmak için her gece en az yedi saat uyunmasını tavsiye ediyor. Ancak akıllı telefonlar, stres, rahatsız edici sesler ve yapay ışık birçok kişinin yatma saatini geciktirmesine neden oluyor.

Çoğu insan yatmadan hemen önce ekrana bakmaması gerektiğinin farkında ama uzmanların daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek bazı alışılmadık önerileri de var:

AYAKLAR SICAK TUTULMALI

İngiltere’deki araştırmacılara göre ayak parmaklarınızı ısıtmak, daha hızlı uyumanın bir yolu olabilir.

Ilık bir banyo yapmak veya yatakta çorap giymek, sizi daha uykulu hissettirerek vücut ısınızı düşürmeye yardımcı olur.

Imperial College London’dan Profesör William Wisden, The Washington Post’a verdiği demeçte bunun "doğal bir uyku ilacı" olduğunu söylüyor.

UYANIK KALMAYA ÇALIŞMAK UYKU GETİRİYOR

Ters gibi görünse de, bazı araştırmacılar uyanık kalmaya odaklanmanın aslında insanlara uyumada yardımcı olduğunu söylüyor.

Bu stratejiye “paradoksal niyet terapisi” adı veriliyor ve insanların kendilerini uyumaya zorladıklarında oluşan kaygılı düşünceleri azaltmak için tasarlanmış.

The Washington Post haberine göre Michigan Üniversitesi Uyku Bozuklukları Merkezi’nden uyku psikoloğu Dr. Deirdre Conroy şöyle diyor:



“Zihninizde aslında uyanık kalmaya çalışıyorsunuz ama sonunda uyku kendiliğinden gelir.”

"DOĞADA OLDUĞUNUZU HAYAL EDİN"

Doğada olduğunuzu hayal etmek ilk başta garip gelebilir, ancak gece ortaya çıkan kaygılı düşüncelerle başa çıkmada etkili olabilir.

UC Davis’e göre doğa, kan basıncını düşürüp kalp atış hızını azaltabiliyor.

ABD Olimpik Halter Takımı'nın uyku koçu Jeffrey Durmer, HuffPost’a verdiği demeçte uzak bir kulübe ya da sıcak bir kamp ateşi hayal etmenin bile işe yarayabileceğini söylüyor.

BALONCUK ÜFLEYEREK UYUMAK

Bu kulağa ilginç gelse de, doktorlar tarafından desteklenen bir teknik. Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden nöroloji profesörü Dr. Rachel Marie Salas’a göre bunun işe yaramasının nedeni, nefes egzersizine benzemesi. Nefes egzersizleri kalp atış hızını ve kan basıncını düşürebilir.

Ayrıca oldukça basit ve eğlenceli. Elinizde baloncuk solüsyonu veya çubuğu yoksa, çevrimiçi olarak birçok nefes egzersizi tekniği bulabilirsiniz.

SÜRECİ YENİDEN BAŞLATIN

Johns Hopkins Medicine’den uyku uzmanı Dr. Luis Buenaver’e göre, 20 dakika boyunca uykuya dalamadıysanız süreci yeniden başlatmak işe yarayabilir.