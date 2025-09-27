Bilim kurgu gerçek mi oluyor? Kalp krizi ve kanseri yıllar öncesinden tespit eden model!

Kopenhag Üniversitesi’nden araştırmacıların da yer aldığı uluslararası bir çalışma, yeni bir yapay zeka modelinin, insanların gelecekte karşılaşabileceği hastalıkları onlarca yıl öncesinden tahmin edebildiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Araştırmanın, özellikle birden fazla kronik hastalığı bulunan hastalar için büyük umut vaat ettiği belirtildi.

HASTALIKLARIN YOL HARİTASI YAPAY ZEKA İLE ÇIKARTILIYOR

Çalışmanın başyazarı, Kopenhag Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü’nden Prof. Søren Brunak, “Amacımız binden fazla hastalığı aynı anda öngörebilecek bir yöntem geliştirmekti. Çalışmamız bunun mümkün olduğunu gösteriyor” dedi.

Araştırmacılar, geliştirdikleri yapay zekanın, daha önce ölümcül olan birçok hastalığı artık yönetebildiğimiz bir dünyada, insanların birden fazla hastalığa aynı anda yakalanması ihtimalini öngörebildiğini belirtiyor. Brunak, “Multimorbidite yani bir hastada birden fazla kronik hastalık bulunması, sağlık sistemleri için büyük bir maliyet ve yönetim zorluğu oluşturuyor. Bu nedenle hastalıkların en sık izlediği yol haritalarını bilmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

VERİLERDEN ÖĞRENİYOR, GELECEĞİ TAHMİN EDİYOR

Model, İngiltere Biobank verileri kullanılarak geliştirildi. 400 bin katılımcının sağlık geçmişi ve hayat tarzları üzerinden öğrenen model, hangi hastalıkların hangi sırayla ortaya çıkabileceğini öngörüyor.

Kalp krizi, bazı kanser türleri ve sepsis gibi hastalıklar daha öngörülebilirken, hamilelik komplikasyonları gibi durumları tahmin etmek daha zor.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİYE YARDIMCI OLACAK

Model, öncelikle toplum genelinde hastalık tahmini için tasarlanmış olsa da, bireysel hastalar için de fayda sağlayabilir. Doktorlar, hastalıkların hangi sırayla ortaya çıkacağını bilerek tedaviyi daha doğru ve etkin planlayabilir. Prof. Brunak, “Bazı diyabet hastaları için hayat tarzı değişiklikleri yeterliyken, bazıları için hemen ilaç tedavisi başlamak gerekebilir” dedi.

PROTOTİP AŞAMASINDA

Model henüz klinik kullanıma hazır değil ve geliştirilmesi için daha büyük veri setlerine ihtiyaç var. Ancak araştırmacılar, modelin doğruluk oranından memnun. Kopenhag Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü’nden Prof. Laust Mortensen, “İngiliz verileriyle eğitilen model, Danimarka verileri kullanıldığında da yüksek doğrulukla hastalık tahmini yapabiliyor” dedi.