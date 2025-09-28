Trump'ın parasetamol açıklamasına tıp dünyasından tepki yağdı: "Bilimsel dayanağı yok"

ABD’de Başkan Donald Trump’ın, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan parasetamol/acetaminophen) ile otizm arasında bağlantı olabileceğini öne sürmesinin ardından, tıp dünyasından peş peşe açıklamalar geldi. CBS News’e konuşan Dr. Öz, Trump yönetiminin hamile kadınlara Tylenol’ü kesinlikle yasakladığına dair bir durumun söz konusu olmadığını belirterek yüksek ateşin hamilelikte ciddi risk oluşturabileceğini, bu gibi durumlarda doktorların genellikle Tylenol'ü önerdiğini ifade etti. Türk asıllı Amerikalı Dr. Mehmet Öz, şöyle devam etti:

"Mevcut araştırmalar, hamilelikte ateş tedavisinde en güvenli ilacın asetaminofen olduğunu gösteriyor. Ancak kadınlar düşük ateş, baş ağrısı veya basit ağrılar için bu ilacı rastgele kullanıyor. Ben bunun tamamen güvenli olduğunu düşünmüyorum”

DR. ÖZ: DOKTOR ÖNERİSİ ŞART"

ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) hamilelikte kullanılan ağrı kesicilere ilişkin açıklaması, kamuoyunda tartışma konusu oldu. Tylenol adlı ilacın etken maddesi olan asetaminofen ile otizm arasında muhtemel bir bağlantı olduğu yönündeki değerlendirme, uzmanların tepkisine neden oldu. Konuyla ilgili konuşan Dr. Mehmet Öz, hamile kadınların doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı kullanmaması gerektiğini vurguladı.

İlgili Haber Hamilelikte parasetamol kullanımına dikkat

FDA BAŞKANI'NDAN TEPKİ GELDİ

FDA Başkanı Dr. Marty Makary tarafından yayınlanan açık mektupta, asetaminofen kullanımının otizm gibi bazı rahatsızlıklarla "ilişkili olabileceği" ifade edildi. Ancak mektupta, bu ilişkiyi nedensel olarak gösteren bir bilimsel kanıtın bulunmadığı vurgulandı.

"EN GÜVENLİ SEÇENEKTİR"

Makary, “Asetaminofen, tüm ağrı kesici ve ateş düşürücüler arasında hamilelikte reçetesiz alınabilecek en güvenli seçenektir” dedi. Buna rağmen FDA'nın açıklamasının ardından bazı hastaların, hamilelikte güvenli olmadığı bilinen farklı ilaçlara yönelebileceği endişesi doğdu.

FLEISCHMAN, ARAŞTIRMALAR 20 YILDIR DEVAM EDİYOR

Amerikan Kadın Doğum Uzmanları Koleji Başkanı Dr. Steven Fleischman da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Hamileliğin erken döneminde ateşiniz veya ağrınız varsa, asetaminofeni doktor önerisiyle almalısınız. Son 20 yılda yapılan araştırmalar, bu ilacın otizme neden olduğunu gösteren bir bulguya ulaşmamıştır”

TYLENOL ÜRETİCİSİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Tylenol'ün üreticisi Kenvue'den yapılan açıklamada ise, “Bağımsız ve güvenilir bilimsel araştırmalar, asetaminofen kullanımının otizme neden olmadığını açıkça göstermektedir” denildi. Şirket, bu ilacın, hamilelik boyunca gerektiğinde kullanılabilecek en güvenli ağrı kesici olduğunu savundu.

"HER ÇOCUKTA AYNI ETKİ GÖRÜLMEZ"

Dr. Öz, FDA’nın lökovorin adlı ilacın otizm tedavisinde kullanımını onaylamaya hazırlandığını da duyurdu. Folik asitten türetilen lökovorin, bazı otizm vakalarında olumlu etkiler sağlayabiliyor. Ancak uzmanlar, bu ilacın her çocuk için etkili olmadığını ve evrensel bir tedavi yöntemi olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu ilacı araştıran doktorlara sordum: 'Eğer kendi çocuğunuz bu durumdaysa, lökovorin verir miydiniz?' Cevapları 'evet' oldu.” İlaca dair umut verici veriler var"

CDC: OTİZİM VAKALARINDA CİDDİ BİR ARTIŞ VAR

CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) verilerine göre, son 25 yılda ABD’de doğan çocuklarda otizm oranlarında belirgin bir artış gözlemlendi. Ancak bu artışın arkasındaki nedenlere ilişkin bilimsel bir fikir birliği henüz sağlanabilmiş değil.

Dr. Öz, FDA Komiseri Makary ve NIH (Ulusal Sağlık Enstitüsü) Direktörü Jay Bhattacharya ile birlikte Beyaz Saray’ın talebi üzerine konuyu incelediklerini ve iki önemli “ipucu” tespit ettiklerini belirtti:

Lökovorin’in bazı çocuklarda otizm semptomlarını azaltabileceği,

Asetaminofen’in hamilelikte kullanımında dikkatli olunması gerektiği.

Dr. Öz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Tylenol’ün kullanımına dair kararların mutlaka doktor tavsiyesiyle verilmesi gerektiğini şöyle vurguladı: “Tylenol’ün hamilelikte sorun olup olmadığını belki beş yıl sonra anlayacağız. Ama bugün karar vermek zorundayız. Bence en mantıklı yaklaşım, doktor tavsiye ediyorsa ilacı kullanmak. Ama kimse kendi başına, düşünmeden bu ilacı almamalı.”





"HAMİLE KIZIM OLSAYDI DOKTORA DANIŞMASINI İSTERDİM"

Dr. Öz ayrıca, kendi ailesinde hamile biri olsaydı, o kişinin doktoruna danışmadan asetaminofen kullanmasına kesinlikle izin vermeyeceğini sözlerine ekledi:



“Hamile kızım varsa, eğer ihtiyaç duymuyorsa ve doktorla görüşmeden bu ilacı almasını istemem.”