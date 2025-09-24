Trump’ın ‘otizm’ açıklaması tıp dünyasını ayağa kaldırdı! Avrupa İlaç Ajansı'ndan cevap gecikmedi

Başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere çok sayıda tıp kurumu, Trump’ın açıklamalarının bilimsel temelden yoksun olduğunu belirterek iddiaları reddetti. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada “Bu iddiaları destekleyen herhangi bir yeni bilimsel kanıt yok” ifadeleri yer aldı.

TRUMP’IN OTİZM ÇIKIŞINA UZMANLAR NE DİYOR?

Trump, hafta sonu yaptığı ön açıklamanın ardından pazartesi günü Beyaz Saray’daki bir basın toplantısında, “Sanırım otizmin nedenini bulduk” sözleriyle kamuoyunun karşısına çıktı. Tylenol’ü “Hiçbir işe yaramaz” şeklinde tanımlayan Trump, hamile kadınlara bu ilacı kullanmamaları konusunda “Tüm gücünüzle mücadele edin” çağrısında bulundu.

Ancak uzmanlar, otizmin nedenlerini tek bir ilaç veya aşıyla açıklamanın mümkün olmadığını vurguluyor. Bilimsel veriler ise otizmin genetik yatkınlık ve çevresel etkenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını gösteriyor.

AVRUPA İLAÇ AJANSI: GÜVENİLİR BİR BULGU YOK

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Trump’ın açıklamalarına karşı 2019 yılında yapılan geniş çaplı bir değerlendirmeyi hatırlattı. Ajans, gebelikte parasetamol kullanımının çocuklarda nörogelişimsel bozukluk riskini artırdığına dair güvenilir bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Ayrıca, mevcut verilerin parasetamolün fetüs gelişimi açısından malformasyon riskini artırmadığını gösterdiği ifade edildi.

EMA sözcüsü yaptığı açıklamada, “Gerekli durumlarda parasetamol gebelikte kullanılabilir. Ancak bu kullanım, en düşük etkili dozda, en kısa süreyle ve olabildiğince seyrek olmalıdır” diyerek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

“KANITSIZ VE ZARARLI”

Trump’ın açıklamaları, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’ın daha önce yaptığı “Eylül ayına kadar otizmin nedenini bulacağız” yönündeki iddialarla da ilişkilendirildi. Ancak çocuk sağlığı uzmanları bu tür yaklaşımları "kanıtsız ve zararlı" şeklinde değerlendirdi.