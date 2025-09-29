Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tanju Özcan hakkında yurt dışına çıkış yasağı! Dava 7 Ekim'e ertelendi

Tanju Özcan hakkında yurt dışına çıkış yasağı! Dava 7 Ekim'e ertelendi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tanju Özcan hakkında yurt dışına çıkış yasağı! Dava 7 Ekim&#039;e ertelendi
Tanju Özcan, Nefret Söylemi, Ayrımcılık, Yurt Dışına Çıkış Yasağı, Bolu Belediye Başkanı, Türkiye, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bolu'da yaşayan sığınmacılara yönelik eylem ve açıklamalarından dolayı hakkında 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasından dava açılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Davanın bir sonraki duruşması 7 Ekim'de görülecek.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, kentte yaşayan sığınmacılara yönelik aldığı kararlara ilişkin "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla açılan davada yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla görülen davanın duruşmasında Özcan'a adli kontrol tedbiri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Tanju Özcan hakkında yurt dışına çıkış yasağı! Dava 7 Ekim'e ertelendi - 1. Resim

Duruşma, 7 Ekim 2025'e ertelendi.

Özcan, konuyla ilgili ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suriyeli sığınmacıların Bolu’dan gitmesi için geçmişte bazı kararlar aldığını belirterek, hakkında yapılan çok sayıda şikayete ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararları verildiğini aktardı.

Hakkında yeniden soruşturma açıldığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemece, açılan dava üzerine duruşma tarihi verildi. Bu arada hakim değişmiş, yeni hakim duruşmaya birkaç gün kala aniden savcılığa tutuklama dahil, hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekli olup olmadığını sormuştur. Savcılık makamı tarafından 'herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur' denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Liverpool'da Arne Slot açıkladı: İdmanı bitiremedi, Galatasaray maçında yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mersin'de yeni nişanlıları ölüm ayırdı: Önce elektrik çarptı, sonra trafik kazası geçirdiler! - GündemMersin'de yeni nişanlıları ölüm ayırdıRusya saldırısında Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş hayatını kaybetti! Uyarılara rağmen Kiev'de sığınağa girmedi  - GündemSakaryalı tır sürücüsü Kiev'de hayatını kaybettiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin sosyal konut müjdesi: Kiralık konut uygulaması başlıyor! - GündemErdoğan'dan 500 bin sosyal konut müjdesiTürkiye, Küresel Sumud Filosu'nu yalnız bırakmadı! Akdeniz'de 'insani yardım' operasyonu  - GündemTürkiye'den Akdeniz'de operasyon!Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: ABD ziyareti çok başarılı geçti - Gündem"ABD ziyareti çok başarılı geçti"Kumara başlama yaşı 15'e düştü! Yeşilay'ın raporunda çarpıcı sonuçlar - GündemKumara başlama yaşı 15'e düştü!
Sonraki Haber Yükleniyor...