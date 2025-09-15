Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tanju Özcan kılıcını çekti! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti, "İstifam cebimde" mesajını verdi

Tanju Özcan kılıcını çekti! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti, "İstifam cebimde" mesajını verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tanju Özcan kılıcını çekti! Kılıçdaroğlu&#039;nu işaret etti, &quot;İstifam cebimde&quot; mesajını verdi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'nin şaibeli kurultay davasında 'mutlak butlan' kararı çıkması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesi halinde CHP'den istifa edeceğini tekrarladı. Özcan yaptığı açıklamada "Ben siyasi cunta ile çalışmam, cunta yönetimi gidinceye kadar CHP üyeliğimi askıya alacağım... İstifa dilekçem cebimde!" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yolsuzluk ve şaibeli kurultay soruşturmalarıyla çalkalanıyor. Kurultay davası bugün görülürken, Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Daha önce de yaptığı açıklamada mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelmesi durumunda partiden ayrılacağını açıklayan Özcan, söylemini tekrarladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tanju Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"İSTİFA DİLEKÇEM CEBİMDE"

"Ülke demokrasisi için önemli bir gün... Eğer Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi 'Mutlak Butlan' veya çağrı heyeti (kayyım) olarak Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına atar ve Kılıçdaroğlu bu görevi kabul eder ise benim nazarımda 'Siyasi Cunta' olur! Ben de siyasi cunta ile çalışmam, cunta yönetimi gidinceye kadar CHP üyeliğimi askıya alacağım... İstifa dilekçem cebimde!"

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Golü iptal edilmişti! Onuachu stat çıkışı isyan etti: Büyük utanç!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Telefon dolandırıcılığı çetesine darbe! 26 ilde 53 tutuklama - GündemTelefon dolandırıcılığı çetesine darbe! 26 ilde 53 tutuklamaCHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltında - GündemCHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı gözaltındaAFAD duyurdu! Adıyaman'da korkutan deprem - GündemAFAD duyurdu! Adıyaman'da korkutan depremArkadaşına güvendi, kartını verdi! 30 yıl hapisle karşı karşıya - GündemHesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldıYüz binlerce kişi merakla bekliyordu! Bakan Göktaş açıkladı: Evde Bakım Yardımı hesaplarda - GündemYüz binlerce kişi merakla bekliyordu! 6 milyar lira hesaptaSıfır araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yargıtay bu kararı ilk defa verdi - GündemSıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Sonraki Haber Yükleniyor...