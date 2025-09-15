Gözler mahkeme kararında! CHP'de beklenti 'mutlak butlan'

BERAT TEMİZ - CHP için kritik gün geldi çattı. Şaibe iddiasıyla 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davanın yeni duruşması bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek. Saat 10.00’da başlayacak duruşmada; mutlak butlan, çağrı heyeti, erteleme, tedbir veya görevsizlik kararı çıkması gibi tüm ihtimaller tartışılırken CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) aynı saatlerde Özgür Özel başkanlığında Genel Merkez’de toplanacak. Toplantıda, mahkemeden çıkacak karara göre neler yapılacağı, nasıl bir strateji izleneceği son kez değerlendirilecek.

GENEL MERKEZ'DEN TAKİP EDİLECEK

Öte yandan mahkemeye parti yönetiminden kimse gitmeyecek, duruşma Genel Merkez’den takip edilecek. Mutlak butlan kararı verilmesi hâlinde yeniden partinin başına geçmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu da duruşmaya katılmayacak. Kılıçdaroğlu’nun mahkeme sırasında Ankara’daki çalışma ofisine de gitmeyeceği belirtiliyor.

Parti yönetimi, mahkemenin mutlak butlan, çağrı heyeti veya tedbir kararı vermesi hâlinde parti binasını 21 Eylül’de yapılacağı açıklanan Olağanüstü Kurultay’a kadar terk etmeme kararı almıştı.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ KARARDAN EMİN

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin mutlak butlan kararı çıkmasına kesin gözüyle baktığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçmesi hâlinde Olağanüstü Kurultayı toplayıp toplamayacağı da tartışılmaya devam ediyor. Mahkemenin alacağı mutlak butlan kararının, delegelerin meşruiyetini de ortadan kaldıracağı için olağanüstü kurultayın toplanma durumunun doğrudan etkileneceği belirtiliyor.

Bu durumda tartışmalı hâle gelecek kurultayın ertelenmesi ya da iptal edilmesi ihtimali gündeme gelebilecek. Yine Kılıçdaroğlu cephesi, karar delege imzalarıyla alınmış olsa bile genel başkanın imzaları işleme koyma yetkisi olduğunu hatırlatıyor. Kılıçdaroğlu’nun ayrıca olağan ya da olağanüstü herhangi bir kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağı öğrenildi.

TEKİN: SON UYARIM OLSUN

Bu arada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, televizyon ekranlarında kendisine yönelik saldırı ve ithamların devam ettiğini söyledi. Tekin “Bizim suskunluğumuz, korkaklığımızdan değildir. Bizim suskunluğumuz CHP’nin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir. Bu benim son uyarım olsun. ‘Hayır kardeşim, siz de ne biliyorsanız konuşun’ derseniz o zaman ben de konuşmak zorunda kalırım” dedi.