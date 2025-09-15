Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tüm Türkiye merakla bekliyordu... CHP'nin kurultay davası ertelendi!

Tüm Türkiye merakla bekliyordu... CHP'nin kurultay davası ertelendi!

Editör:
- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali davası 24 Ekim tarihine ertelendi.

Türkiye, bugün Ankara'da görülen kritik davaya kilitlenmişti. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması bugün saat 10.00'da başladı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ında "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" ifadelerini kullanmıştı
Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ında "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" ifadelerini kullanmıştı

DURUŞMA 24 EKİM'E ERTELENDİ

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava, tarafların dinlenilmesinin ardından 24 Ekim Cuma gününe ertelendi.

Tüm Türkiye merakla bekliyordu... CHP'nin kurultay davası ertelendi! - 1. Resim

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme, talebi makul bularak, duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.

Tanju Özcan kılıcını çekti! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti, "İstifam cebimde" mesajını verdiİstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam! Tam bilet 35 lira oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Telefon dolandırıcılığı çetesine darbe! 26 ilde 53 tutuklama - GündemTelefon dolandırıcılığı çetesine darbe! 26 ilde 53 tutuklamaTanju Özcan kılıcını çekti! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti, "İstifam cebimde" mesajını verdi - GündemTanju Özcan tehdidini yineledi: İstifam cebimdeCHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltında - GündemCHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı gözaltındaAFAD duyurdu! Adıyaman'da korkutan deprem - GündemAFAD duyurdu! Adıyaman'da korkutan depremArkadaşına güvendi, kartını verdi! 30 yıl hapisle karşı karşıya - GündemHesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldıYüz binlerce kişi merakla bekliyordu! Bakan Göktaş açıkladı: Evde Bakım Yardımı hesaplarda - GündemYüz binlerce kişi merakla bekliyordu! 6 milyar lira hesapta
Sonraki Haber Yükleniyor...