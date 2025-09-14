Son viraja girildi! Kurultay davacıları konuştu: İmamoğlu para ile CHP'nin kimyasını bozdu

CHP'de gözler yarın Ankara'da görülecek şaibeli kurultay davasına çevrildi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava başvurusunda bulunan CHP'li davacılar kritik gün öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre Lütfü Savaş, Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan, Levent Çelik ve Kamile Önal'dan oluşan CHP'li davacılar, başka bir parti ya da oluşumun yönlendirmesiyle değil, kendi öz iradeleri ile gördükleri yanlış ve yolsuzluklar nedeniyle CHP'nin şaibeden arınması için davayı açtıklarını vurguladı.

Lütfü Savaş kurultay davası öncesi şunları söyledi:

"HASTA OLANIN DOKTORA BAŞVURDUĞU GİBİ BEN DE HUKUKA BAŞVURDUM" "Genel Başkanımız Özgür Özel, şaibeli kurultayın şaibeli genel başkanı olarak anılıyordu. Ben de bir Cumhuriyet Halk Partili olarak partimin adı kirlenmesin, şaibeden kurtulsun ne var ne yok ortaya çıksın diye dava açtım. Hasta olanın doktora başvurduğu gibi ben de hukuka başvurdum. Şaibe yoktur denilirse sevinirim, mutlu olurum. Şaibe vardır denirse de bunu yapanlar partiden temizlenir, yine mutlu olurum. 104 yıllık partinin şaibeden temizlenmesini istiyoruz. Bu dava bizim, CHP'lilerin davasıdır. Kimse karışmasın, hukuk tecelli etsin."

Yılmaz Özkanat ise şu ifadeleri kullandı:

"HİÇBİR PARTİNİN YÖNLENDİRMESİ OLMADI" "En tepeden en aşağıya herkes, her şeyi biliyor. Yanlışlar ve yolsuzluklar oldu. Ben de iyi bir CHP'li olarak parti şaibeden arınsın, bu tartışmadan kurtulsun diye dava açtım. Bu süreçte hiçbir partinin dava açmamız için telkini, tavsiyesi ya da yönlendirmesi olmadı. Bu dava bizim, CHP'nin iç meselesidir. Ben ve diğer arkadaşlarım bildiklerimi savcılığa ilettik. Çıkacak olan kararla CHP'yi şaibesiz olanlar yönetsin."

Hatip Karaaslan ise dava öncesi şöyle konuştu: