Ekrem İmamoğlu'na hakaret davası: 2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebi

Anadolu Ajansı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle dava açtı. İddianamede, SAHA EXPO fuarında yaşanan tartışma sırasında İmamoğlu’nun, müştekiye yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle şikayetçi olunması ve uzlaşma sağlanamaması detayları yer aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024'te müşteki Serkan Şahin’in Bakırköy’de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı alanında dolaştığı sırada tesadüfen sanık Ekrem İmamoğlu’nu gördüğü belirtildi.

"SEN BAYAĞI ÇİRKİNSİN" ŞEKLİNDE CEVAP VERMİŞTİ

İddianamede, müşteki Şahin ve sanık İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin diğer bir kişiye, "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı." dediği sırada sanık İmamoğlu’nun söyleneni duyduğu, müştekiye "Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin." şeklinde cevap vermesi üzerine şikayetçi olduğu aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ekrem İmamoğlu sarf edilen sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığını savundu.

Ekrem İmamoğlu’na hakaret davası: 2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebi - 1. Resim

İmamoğlu, bunun nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğunu öne sürerek, sarf edilen sözlerin müştekinin şahsiyetine değil, eylemine yönelik dile getirildiğini iddia etti.

UZLAŞTIRMA SAĞLANAMADI

Sanığın eyleminin uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildiği kaydedilen iddianamede, 28 Temmuz 2025’de uzlaştırma raporunda müşteki ve sanık arasında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı belirtildi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, başka suçtan tutuklu olan sanık Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya hapis cezası talep edildi.

Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak istendi.

Değerlendirmek üzere Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

