Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği: Doğaya yapılan yatırım insanlığa yatırımdır

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği: Doğaya yapılan yatırım insanlığa yatırımdır
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği üyeleri, İzmir-Çeşme’deki Ormanı ziyaret ederek yeni fidanlar dikti. Etkinlik, doğayı koruma ve toplumsal farkındalık yaratma hedefiyle gerçekleştirildi.

Ziyneti KOCABIYIK’IN HABERİ - Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) üyeleri, İzmir-Çeşme otoyolu kenarında yer alan Türk Radyasyon Onkolojisi Ormanı’nı ziyaret ederek fidan dikti.

TROD Başkanı Prof. Dr. Banu Atalar, “2015 yılında, Ege Orman Vakfının iş birliğiyle başlattığımız Türk Radyasyon Onkolojisi Ormanı’nda 2 bin 800 fidanı toprakla buluşturmuştuk. Bugün, o mirası büyütmek ve yeni fidanlarla geleceğe nefes katmak için yeniden bir araya geldik.

İzmir’de yaşanan büyük orman yangınları, doğamızın ne kadar kırılgan olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Türk radyasyon onkologları olarak, kuruyan fidanlarımızı yeniden yeşertmeyi, yeni fidanlar ekmeyi ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki doğaya yapılan her yatırım, insanlığa yapılan bir yatırımdır. Doğaya yapılan her yatırım, insanlığa yapılan yatırımdır” dedi.

