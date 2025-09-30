ABD'de hükümet kapandı mı? Piyasalar nefesini tuttu, Trump'tan kritik açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin muhtemelen kapanacağını belirterek, Cumhuriyetçilerle yapılan finansman anlaşması görüşmelerinin tıkanmasından Demokratları sorumlu tuttu.

ABD'DE HÜKÜMET KAPANDI MI?

Trump, Oval Ofis'te gazetecilere, anlaşma için gece yarısı son teslim tarihinden sadece birkaç saat önce, "Muhtemelen bir kapanma yaşayacağız" dedi.

Trump, "Hiçbir şey kaçınılmaz değil ama muhtemelen muhtemel olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

KRİTİK 24 SAAT BAŞLADI, PİYASALAR TETİKTE! ABD HÜKÜMETİNİN KAPANMASI NE DEMEK?

ABD’de gelecek mali yıla ilişkin bütçenin onaylanması için kritik 24 saat başladı. Bütçe onaylanmazsa, hükümet harcama yetkisini kaybedecek. Ülkede hayati hizmetler dışındaki bütün faaliyetlerin geçici olarak durdurulabileceği aktarılıyor. Bu tür kapanışlar genellikle “geçici” oluyor ancak yatırımcılar; ABD’de yavaşlayan işgücü piyasası, enflasyon riski ve yükselen hisse senedi değerlemeleri sebebiyle olumsuz haber akışına karşı tetikte bekliyor.