Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de hükümet kapandı mı? Piyasalar nefesini tuttu, Trump'tan kritik açıklama

ABD'de hükümet kapandı mı? Piyasalar nefesini tuttu, Trump'tan kritik açıklama

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
ABD&#039;de hükümet kapandı mı? Piyasalar nefesini tuttu, Trump&#039;tan kritik açıklama
ABD, Bütçe, Kapanma, Trump, Haber
Dünya Haberleri  / AFP

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar federal hükümete finansman sağlayacak bütçe konusunda henüz anlaşmaya varamadı. ABD Başkanı Donald Trump "Muhtemelen bir kapanma yaşayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin muhtemelen kapanacağını belirterek, Cumhuriyetçilerle yapılan finansman anlaşması görüşmelerinin tıkanmasından Demokratları sorumlu tuttu.

ABD'de hükümet kapandı mı? Trump'tan kritik açıklama - 1. Resim

ABD'DE HÜKÜMET KAPANDI MI?

Trump, Oval Ofis'te gazetecilere, anlaşma için gece yarısı son teslim tarihinden sadece birkaç saat önce, "Muhtemelen bir kapanma yaşayacağız" dedi.

Trump, "Hiçbir şey kaçınılmaz değil ama muhtemelen muhtemel olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. 

KRİTİK 24 SAAT BAŞLADI, PİYASALAR TETİKTE! ABD HÜKÜMETİNİN KAPANMASI NE DEMEK? 

ABD’de gelecek mali yıla ilişkin bütçenin onaylanması için kritik 24 saat başladı. Bütçe onaylanmazsa, hükümet harcama yetkisini kaybedecek. Ülkede hayati hizmetler dışındaki bütün faaliyetlerin geçici olarak durdurulabileceği aktarılıyor. Bu tür kapanışlar genellikle “geçici” oluyor ancak yatırımcılar; ABD’de yavaşlayan işgücü piyasası, enflasyon riski ve yükselen hisse senedi değerlemeleri sebebiyle olumsuz haber akışına karşı tetikte bekliyor.

Kaynak: AFP

Süper Lig ekibine kayyım atandı: TMSF yönetiminde olacakSoğuk havaları hasta olmadan atlatmak mümkün mü? İşte virüslerden kurtulmanın 10 yolu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump’ın Gazze planını Netanyahu değiştirdi! Yeni maddeler tepki çekti - Dünya"Trump’ın Gazze planını Netanyahu değiştirdi!"Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de şiddetli deprem! - DünyaFilipinler'de 6,9 büyüklüğünde depremRusya Ukrayna'da apartmanı hedef aldı: Bir aile yok oldu - DünyaRusya Ukrayna'da apartmanı hedef aldı: Bir aile yok olduTrump’tan nükleer uyarı: Rusya tehdit ediyor - DünyaTrump’tan nükleer uyarı!Trump-Maduro gerilimi tırmanıyor! ''Kartellere kara harekâtıyla müdahale edeceğiz'' - DünyaGerilim tırmanıyor! ''Kara harekâtıyla müdahale edeceğiz''İsrail basını yazdı! ''Sumud Filosu'na müdahale hazırlığı yapılıyor'' - Dünyaİsrail basını yazdı! ''Sumud Filosu'na müdahale hazırlığı yapılıyor''
Sonraki Haber Yükleniyor...