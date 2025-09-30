Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Rusya Ukrayna'da apartmanı hedef aldı: Bir aile yok oldu

Rusya Ukrayna'da apartmanı hedef aldı: Bir aile yok oldu

- Güncelleme:
Rus güçlerinin Ukrayna'nın Sumy bölgesinde bir apartmana insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 4 ve 6 yaşlarında iki kardeş ile anne ve babaları hayatını kaybetti.

Rus güçleri, Ukrayna'nın Sumy bölgesine saldırdı. İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda, 4 ve 6 yaşlarında iki kardeş ile anne ve babaları hayatını kaybetti.

Rusya Ukrayna'da apartmanı hedef aldı: Bir aile yok oldu - 1. Resim

''BİR APARTMANA KASITLI OLARAK SALDIRDILAR''

Bölge Valisi Oleh Hryhorov yaptığı açıklamada, "Gece boyunca düşman, Chernechchyna köyünde bir apartmanı kasıtlı olarak saldırı İHA'sıyla vurdu" dedi. Hryhorov, ailenin cansız bedenlerinin enkaz altından çıkarıldığını belirtti. 

Rusya Ukrayna'da apartmanı hedef aldı: Bir aile yok oldu - 2. Resim

