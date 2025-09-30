Rusya Ukrayna'da apartmanı hedef aldı: Bir aile yok oldu

Rus güçleri, Ukrayna'nın Sumy bölgesine saldırdı. İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda, 4 ve 6 yaşlarında iki kardeş ile anne ve babaları hayatını kaybetti.

''BİR APARTMANA KASITLI OLARAK SALDIRDILAR''

Bölge Valisi Oleh Hryhorov yaptığı açıklamada, "Gece boyunca düşman, Chernechchyna köyünde bir apartmanı kasıtlı olarak saldırı İHA'sıyla vurdu" dedi. Hryhorov, ailenin cansız bedenlerinin enkaz altından çıkarıldığını belirtti.