Trump-Maduro gerilimi tırmanıyor! ''Kartellere kara harekâtıyla müdahale edeceğiz''

Trump yönetiminin Venezuela lideri Nicolás Maduro’yu devirmek için yeni bir plan hazırladığı iddiası dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. The New York Times’ın haberine göre, planın başında Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio görev alıyor.

Son haftalarda ABD ordusu, Venezuela çeteleri için uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen sivil teknelere saldırılar düzenledi. Pentagon, bölgede 6.500 askerden oluşan bir güç konuşlandırdı. İddialara göre CIA istihbaratı da bu süreçte kullanıldı.

TRUMP: KARA HAREKATIYLA MÜDAHALE EDECEĞİZ

Beyaz Saray, Maduro’yu görevden almak için doğrudan askeri operasyon seçeneğini masaya koyarken, ABD Başkanı Trump da salı günü yaptığı açıklamada, Venezuela'daki kartellere kara harekâtıyla müdahale edeceğini açıkladı.

Venezuelalı muhalefet temsilcileri, Washington ile temas halinde olduklarını doğruladı. Muhalefetin planlarına göre, Maduro’nun devrilmesinin ardından iktidarın geçici olarak Edmundo González’e devredilmesi öngörülüyor.

Muhalefet lideri María Corina Machado, ABD’de Rubio ile gizli görüşmeler yaptı.

MADURO'DAN SONRAKİ 100 SAAT İÇİN AYRINTILI PLAN

Muhalefet kaynakları, Maduro’nun düşmesinden sonraki ilk 100 saat için ayrıntılı bir plan hazırlandığını açıkladı.

Öte yandan Trump yönetimi, Karayipler’de büyük bir deniz gücü konuşlandırdı. Trump, uluslararası sularda düzenlenen üç ayrı operasyonda en az 17 kişinin öldüğünü açıkladı. Buna karşın ABD’nin eski özel temsilcilerinden Richard Grenell, ‘diplomasiye hala şans verilmesi gerektiğini’ söyledi.