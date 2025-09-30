Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump yönetimi Venezuela lideri Maduro’yu devirmek için yeni plan hazırladı

Trump yönetimi, Venezuela lideri Nicolás Maduro’yu devirmek için yeni bir plan hazırladı. The New York Times’ın haberine göre, Beyaz Saray’da yapılan gizli toplantılarda askeri müdahale seçeneği masaya kondu. Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio’nun başını çektiği plana CIA ve Pentagon’un da destek veriyor.

Trump yönetiminin üst düzey yetkilileri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu iktidardan uzaklaştırmaya yönelik kapsamlı bir plan üzerinde çalışıyor. 

ABD’li yetkililer, Maduro’nun bir uyuşturucu kartelinin başında olduğunu iddia ederken, Maduro ülkesinin uyuşturucu ihraç etmediğini savunuyor.

WASHİNGTON'DA KAPSAMLI PLAN

The New York Times’ın haberine göre, planın başında Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio var.

Rubio, Maduro’yu ABD’ye uyuşturucu ihracatını yöneten gayri meşru bir lider olarak tanımlamıştı.

Son haftalarda ABD ordusu, Venezuela çeteleri için uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen sivil teknelere saldırılar düzenledi. 

Pentagon, bölgede 6.500 askerden oluşan bir güç konuşlandırdı. 

İddialara göre CIA istihbaratı da bu süreçte kullanıldı.

MADURO İÇİN TOPLANTI YAPILDI

Beyaz Saray, Maduro’yu görevden almak için doğrudan askeri operasyon seçeneğini masaya koydu.

New York Times'ın iddiasına göre, Rubio’nun yanı sıra CIA Direktörü John Ratcliffe ve Trump’ın baş danışmanlarından Stephen Miller da bu stratejiye destek veriyor.

Henüz resmi onay verilmiş olmasa da, ABD ordusu Venezuela’daki uyuşturucu kaçakçılığı şüphelilerine yönelik yeni operasyonlar planladı.

MADURO'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR

Rubio, 2020’de ABD Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı uyuşturucu kaçakçılığı iddianamesini hatırlattı:

"Maduro Amerikan adaletinden kaçan bir suçlu"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Maduro’nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için ödülü 50 milyon dolara çıkardı.

MUHALEFETLE GİZLİ TEMASLAR

Venezuelalı muhalefet temsilcileri, Washington ile temas halinde olduklarını doğruladı. Muhalefetin planlarına göre, Maduro’nun devrilmesinin ardından iktidarın geçici olarak Edmundo González’e devredilmesi öngörülüyor. 

Muhalefet lideri María Corina Machado, ABD’de Rubio ile gizli görüşmeler yaptı.

Muhalefet kaynakları, Maduro’nun düşmesinden sonraki ilk 100 saat için ayrıntılı bir plan hazırlandığını açıkladı.

Öte yandan Trump yönetimi, Karayipler’de büyük bir deniz gücü konuşlandırdı. Trump, uluslararası sularda düzenlenen üç ayrı operasyonda en az 17 kişinin öldüğünü açıkladı.

Buna karşın ABD’nin eski özel temsilcilerinden Richard Grenell, ‘diplomasiye hala şans verilmesi gerektiğini’ söyledi.

