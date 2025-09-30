Trump’tan nükleer uyarı: Rusya tehdit ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia’nın Quantico kentinde bulunan Savaş Bakanlığı’nda üst düzey askeri yetkililere hitap etmeye başladı.

Trump, konuşmasının açılışında orduya yönelik bir uyarıda bulundu:

“Söylediklerim hoşunuza gitmiyorsa, odayı terk edebilirsiniz.”

'9 SAVAŞI BİTİRDİM, ORTA DOĞU'DA BARIŞ İLAN ETTİM'

Trump, görev süresi boyunca 9 büyük savaşı sona erdirdiğini belirterek, “En son dün Orta Doğu’da barış ilan ettim” dedi.

2020 seçimlerine de atıfta bulunarak, “Seçimler sahte olmasaydı ve ben başkan olsaydım Ukrayna’da savaş çıkmazdı” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Ukrayna krizine değinen Trump, “Yıkıcı savaşı sona erdirmek için Putin ve Zelenskiy’i bir araya getireceğim. Bunu yapmanın tek yolu güçtür; zayıf olsaydık, çağrılarıma cevap vermezlerdi” dedi.

'RUSYA NÜKLEER DENİZALTI GÖNDERDİ' Trump, Rusya’nın ABD’ye yönelik tehditlerine dikkat çekerek, “Rusya son zamanlarda bizi tehdit etti ve en ölümcül silah olan nükleer denizaltı gönderdi. Ama biz denizaltı alanında Rusya ve Çin’den yaklaşık 25 yıl öndeyiz” diye konuştu. 'NÜKLEER GÜÇ KULLANMAK İSTEMİYORUZ' ABD Başkanı nükleer tehditlere ilişkin ise şu ifadeyi kullandı: “Nükleer güç kullanmak istemiyoruz ama Rusya’dan bir tehdit hissediyorum. Yakın zamanda Rusya tarafından hafif bir tehdit aldık, bu yüzden en ölümcül silah olan nükleer denizaltı gönderdim. Ordumuzu daha önce hiç olmadığı kadar sert ve güçlü hale getireceğiz.”

MEKSİKA KÖRFEZİ'Nİ AMERİKA KÖRFEZİ'NE ÇEVİRDİM'

Trump, sahneye çıkar çıkmaz, dünyadan çağrılan subaylara seslenerek kendi döneminde yaptığı değişiklikleri anlattı. Başkan, “Meksika Körfezi’ni Amerika Körfezi’ne çevirdim” sözleriyle dikkat çekti.

Trump ayrıca, Savunma Bakanlığı isminin orduda “uyanışın ilk işareti” olduğunu söyledi.

'YEDİ SAVAŞI ÇÖZDÜM'

Trump, başarılarını sıralarken, “Yedi savaşı çözdüm. Dün, belki de en büyüğünü çözdük” dedi. Ancak Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan olayın “çok büyük olup olmadığını bilmediğini” de ekledi.

'3.000 YILDIR BARIŞ YOKTU'

Başkan, Orta Doğu’daki barış girişimlerine değinirken, “Orta Doğu’da barış anlaşması 3.000 yıldır gerçekleşmedi” ifadelerini kullandı.

İşte Trump’ın konuşmasından öne çıkan diğer satırlar:

“Uzay silahları alanında Rusya ve Çin’in gerisindeydik ama şimdi onlardan %180’den fazla üstünüz. Hindistan ve Pakistan savaş halindeydi, onlara savaşa devam ederlerse aramızda hiçbir ticaret olmayacağını söyledim. 8 ayda 8 savaşı bitirdiğim için Nobel Barış Ödülü’nü hak ediyorum ve bu çok büyük bir başarıdır. Ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki yaklaşık 36 yıl süren savaşı sona erdirdim. Ülkemiz için trilyonlarca dolar kazandım ve tekrar zengin bir millet olduk.Yıllarca ticari olarak sömürüldük”

