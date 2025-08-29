Çernobil’de 360 ton mahsul yetiştirdiler! Radyoaktif ürünler piyasaya verildi

Ukrayna savcıları, 1986 Çernobil nükleer felaketinin ardından radyoaktif olarak kirlenen topraklarda yasa dışı tarım yapıp ürünleri sattıkları gerekçesiyle bazı yetkililer ve iş adamları hakkında soruşturma başlattı. Olay, başkent Kiev’in kuzeybatısındaki Zhytomyr bölgesinde ortaya çıktı. İddialara göre, bir köy muhtarı, bir arazi ölçümcüsü ve dört özel şirketin yöneticisi, 1.790 hektarlık radyoaktif toprakta ayçiçeği yetiştirmek için anlaşmalar yaptı ve ürünleri ekmek fabrikalarına sattı.

Savcılık, söz konusu faaliyetler dâhilinde bir grubun, 6,6 milyon grivnalık (yaklaşık 6,5 milyon TL) 360 ton ayçiçeği hasadı gerçekleştirdiğini ve ürünlerin hem bölge dışına ihraç edildiği hem de iç piyasada satıldığını ortaya çıkardı. Soruşturma makamları ayrıca, söz konusu faaliyet sebebiyle devletin yaklaşık 102 bin avro zarar gördüğünü açıkladı. Şüpheliler hakkında görev suistimali, radyasyon güvenliği kurallarını ihlal, mal ve para zimmeti ile kara para aklama suçlamaları yöneltildi. Mahkemeler, şüpheliler hakkında mal varlığına el koyma ve önleyici tedbirler değerlendiriyor.

TARİHİN EN KÖTÜ NÜKLEER KAZASI

Ukrayna’da 26 Nisan 1986’da gerçekleşen Çernobil felaketi, tarihin en kötü nükleer kazası olarak kayıtlara geçti. Reaktör patlaması, Ukrayna, Belarus başta olmak üzere bölge geneline madde yaymış; 350 bin kişi tahliye edilse de kazanın etkisi sebebiyle binlerce kişi radyasyona bağlı kanser ve diğer hastalıklara yakalanmıştı.