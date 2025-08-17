Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
OPPO Reno 14 serisi Türkiye'de! Su altında 4K çekim yapıyor

OPPO Reno 14 serisi Türkiye’de! Su altında 4K çekim yapıyor

OPPO, merakla beklenen modeli Reno 14 serisini Türkiye’de satışa sundu. Reno14 Pro 5G, Reno14 5G ve Reno14 F 5G olmak üzere üç farklı modelden oluşan seri, yapay zekâ destekli gelişmiş fotoğrafçılık özellikleriyle dikkat çekiyor.

ÖMER TEMÜR - Oppo Reno14 Serisi, üçlü flaş sistemi (Pro ve 5G modelleri) ve çift flaş teknolojisi sayesinde düşük ışıkta dahi net kareler sunuyor.

AI Livephoto 2.0, AI Mükemmel Çekim, AI Silgi ve AI Netlik Artırıcı gibi özellikler, hem profesyonel hem de sosyal medya paylaşımları için yüksek kaliteli içerikler oluşturmayı mümkün kılıyor.

Reno14 Pro 5G ile ayrıca su altında 4K video çekimi yapabiliyor. Yeni ColorOS 15 ile birlikte gelen AI Süper Araç Kutusu seyahatlerde anlık çeviri gibi özelliklerle öne çıkarken; AI VoiceScribe sayesinde telefon görüşmeleri, toplantılar ve hatta video içerikler kolaylıkla kaydedilip özetlenebiliyor.

OPPO, beş büyük ColorOS güncelleme garantisi ile kullanıcılarına uzun vadeli bir deneyim sunma sözü veriyor. Reno14 Pro, yalnızca 79 dakikada tam şarj olarak 2 günü aşan pil ömrü ile oda sıcaklığında 10 saate kadar oyun oynama imkânı sağlıyor.

Reno 14 modellerinin fiyatları şöyle:

  • Reno14 Pro 12 GB + 512 GB: 49.999 TL
  • Reno14 12 GB + 256 GB: 39.999 TL
  • Reno14 F 12 GB + 256 GB: 26.999 TL
