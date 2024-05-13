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Survivor’da şaşırtan veda: Favori isim elendi! ‘Başım dik şekilde gideceğim’

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star’da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yunus Emre, Atakan, Sercan ve Aleyna’nın yer aldığı eleme potasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Gecenin sonunda Sercan Yıldırım yarışmaya gözyaşlarıyla veda etti.

Ekranların sevilen yarışması Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta eleme potasına Yunus Emre, Aleyna, Sercan ve Atakan girmişti. Eleme potasındaki dört yarışmacı sırayla düelloya çıktı ve mağlup olan bir kişi daha adadan elendi.

Heyecanlı dakikaların yaşandığı gecede performans eşleşmesine göre önce Sercan ve Yunus Emre mücadele etti. İkilinin arasında geçen yarışı 5-4’lük skorla Yunus Emre kazanarak eleme potasından adını sildirdi. 

Survivor’da şaşırtan veda: Favori isim elendi! ‘Başım dik şekilde gideceğim’ - 1. Resim

İkinci olarak Atakan ve Aleyna parkurda mücadele etti. Atakan, 5-0’lık skorla Aleyna’yı yendi ve eleme potasından çıkan ikinci isim oldu. 

SERCAN YILDIRIM ELENDİ

Son olarak eleme düellosunun finaline kalan Sercan ve Aleyna yarıştı. İlk defa bir kadın ve bir erkek yarışmacının mücadele ettiği düello kıran kırana geçti. Atışlarda önde giden Aleyna Sercan’ı 5-1 mağlup etti. Böylece Survivor hayallerine Sercan veda etti. 

Survivor’da şaşırtan veda: Favori isim elendi! ‘Başım dik şekilde gideceğim’ - 2. Resim

“KİMİ ÜZDÜYSEM KUSURA BAKMASIN”

Adadan elenen Sercan Yıldırım’a sunucu Murat Ceylan son sözü verdi. Duygusal bir konuşma yapan Yıldırım, şunları söyledi:

“Bu sene Survivor benden ne istediyse vermeye çalıştım açıkçası. Yani üzgün müyüm üzgünüm ama bir o kadar da haklı bir gururum da var. O yüzden başım eğik değil de dik bir şekilde gitmeyi tercih edeceğim. Kimi kırdıysam kimi üzdüysem kusura bakmasın. Gerçekten de rekabeti sağlayabilmek için belki de bağırdım, belki de itirazlarım o yüzdendi. O rekabet olmazsa buranın anlamı da olmazdı. O yüzden herkese kusura bakma diyorum. Söyleyecek pek bir şey yok. Beni bekleyen bir ailem var, dostlarım var, arkadaşlarım var, sporcularım var. Aklım biraz da orada, kulübümde, öğrencilerimde… Onları da çok özledim. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Hakkınızı helal edin.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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