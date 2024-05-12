Buruk anneler günü: Taha Duymaz'ın annesinden yürek yakan sözler

6 Şubat felaketinde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. Anne Duymaz, geçmiş anneler gününü yad ederek "Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi" dedi.

Hatay'ın Güveççi Mahallesi'nde yaşayan, yaptığı yemeklerle sosyal medyada ün kazanan Taha Duymaz, 6 Şubat felaketinde hayatını kaybeden on binlerce vatandaştan biriydi.

Depreme Antakya ilçesinde yaşayan halasının evinde yakalanarak hayatlarını kaybeden Taha Duymaz ve 2 kardeşi, Güveççi Mahallesi’nde defnedilmişti.

3 EVLADINI DEPREMDE KAYBETTİ

Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden anne Meryem Duymaz, Anneler Günü’nü buruk yaşıyor. Bütün gün ağlayarak evlatlarının hasretiyle yaşayan anne Duymaz, “Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi” diyerek geçtiğimiz yıllarda yaşadığı güzel günleri yad etti.

GEÇMİŞ GÜNLERİ YAD ETTİ

Yaptığı yemeklerle fenomen olan evladı Taha Duymaz’ın Anneler Günü’nde kendisine hediye getirmeyi ihmal etmediğini söyleyerek Meryem Duymaz, “Umut, Melek ve Taha 3 evladım da depremde vefat etti. Halası ve kocası da aynı odada 5 kişi vefat ettiler. Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi. Bir defa bilezik getirdi, bir defa saat getirdi. Bir anneler gününde de elbise aldı. Çok zor, rabbim kimsenin başına vermesin. Bütün gün evde ağladım. Taha olsaydı, bana bir sürü hediye getirirdi” dedi.