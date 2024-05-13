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'Üvey Baba'nın 'Semiha'sı oyunculuğu bıraktı, İBB'de işe girdi! İşte görevi...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1998 yılında Star TV’de yayınlanmaya başlayan ve o dönem ekranlarda fırtınalar estiren Üvey Baba dizisinde ‘Semiha Güneşli’ karakterini üstlenen Seda Çetin oyunculuğu bıraktı. Kariyerine bambaşka bir yol çizen Çetin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) işe girdi.

1998’de Star TV’de yayınlanmaya başlayan adından Flas TV’ye transfer olan ve tam 6 sezon devam eden Üvey Baba, bir dönem reytingleri alt üst etmişti. Sevilen dizide ‘Semiha Güneşli’ karakteriyle rol alan Seda Çetin, artık bambaşka bir hayat yaşıyor. 

'Üvey Baba'nın 'Semiha'sı oyunculuğu bıraktı, İBB'de işe girdi! İşte görevi... - 1. Resim

İBB’DE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Seda Çetin, kariyerine bambaşka bir yön vererek dizi sektöründen uzaklaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) işe giren Çetin, yeni hayatını Habertürk’e anlattı. 

'Üvey Baba'nın 'Semiha'sı oyunculuğu bıraktı, İBB'de işe girdi! İşte görevi... - 2. Resim

'Üvey Baba'dan sonra tiyatro oyunlarında rol alan 39 yaşındaki Seda Çetin, dizi sektöründe süreklilik olmadığı için kariyerini başka yönde ilerlettiğini söyledi.

'Üvey Baba'nın 'Semiha'sı oyunculuğu bıraktı, İBB'de işe girdi! İşte görevi... - 3. Resim

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nden mezun olan Çetin, şimdilerde ise ne iş yaptığını şöyle açıkladı:
"Sanatla ilgili, sabit ve düzenli bir işimin olmasını istedim. 2009'dan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nda çalışıyorum. İBB'ye bağlı etkinlikleri programlıyoruz.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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