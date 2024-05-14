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Haberler > Magazin > Oyuncu Esra Akkaya’nın evlat edindiği oğlu büyüdü! Görenler ‘genç delikanlı olmuş’ diyor

Oyuncu Esra Akkaya’nın evlat edindiği oğlu büyüdü! Görenler ‘genç delikanlı olmuş’ diyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oyuncu Esra Akkaya’nın evlat edindiği oğlu büyüdü! Görenler ‘genç delikanlı olmuş’ diyor

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Esra Akkaya’nın Etiyopya’dan evlat edindiği oğlu Can Alex son haliyle şaşırdı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Akkayı’nın fotoğrafında Can’ı görenler “Genç delikanlı olmuş” , “Çok büyümüş” yorumları yaptı.

Bir dönem rol aldığı Mahallenin Muhtarları dizisinde ‘Şirin’ rolüyle hafızalara kazınan Esra Akkaya, daha sonra ‘Bir Dilim Aşk’ , ‘Muhteşem Yüzyıl’ , ‘Masumlar Apartmanı’ gibi projelerde oynadı. Bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Akkaya, 2014 yılında Etiyopya’dan evlat edinmişti. Oğluna Can Alex adını vermişti. 

Oyuncu Esra Akkaya’nın evlat edindiği oğlu büyüdü! Görenler ‘genç delikanlı olmuş’ diyor - 1. Resim

Instagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, son olarak oğlu Can ile birlikte çekilen bir karesine yer verdi. İkilinin yan yana çekilen fotoğrafı büyük ilgi gördü. Akkaya’nın sevenleri kareye “Kocaman genç delikanlı olmuş maşallah” , “Çok büyümüş” , “Gördüğüm en güzel anne oğul” gibi yorumlar yaptı. 

Oyuncu Esra Akkaya’nın evlat edindiği oğlu büyüdü! Görenler ‘genç delikanlı olmuş’ diyor - 2. Resim

İşte Can Alex'in son hali... 

“GÖRÜNCE ‘OĞLUM’ DİYE BAĞIRDIM”

Esra Akkaya, daha önce verdiği bir röportajda oğlu ile ilgili şunları söylemişti:

“Ben oraya evlat edinmeye değil buluşmaya gittim. Allah herkese nasip etsin. Can’ı ilk gördüğümde ‘oğlum’ diye bağırdım. O iki aylıktı ama o da biliyordu, hissediyordu. Can her şeyi biliyor bütün hikayesini. Yanında anlatıyorum konuşuyoruz her şeyin farkında. Biz birbirimiz bulduk diyorum…”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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