‘Müslüm Baba’ tır sürmeye başladı sandılar: Gerçek başka çıktı! Gören hayret ediyor

İpekyolu ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası 38 yaşındaki Tunç, 12 yıl önce vefat eden sanatçı Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkati çekiyor.

ADINI BİLE DEĞİŞTİRMİŞ

Saçı, giyimi, sesi ve yaşam tarzıyla ünlü sanatçıyı andıran Tunç, "Saim" olan ismini Gürses'e benzerliği nedeniyle 6 ay önce "Müslüm" olarak değiştirdi.

ONA ‘VAN’LI MÜSLÜM’ DİYE SESLENİYORLAR

Çevredekilerin "Vanlı Müslüm" ve "Müslüm Baba" olarak hitap ettiği tır şoförü, gündelik hayatında ve yolculuklarda Gürses'in şarkılarını dinleyip eşlik ediyor.

Gittiği yerlerde insanların yoğun ilgisiyle karşılaşan Tunç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmiyor.

Tunç, tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Gürses'in hatıralarını ona benzerliğiyle yaşatmaya çalışıyor.

“MÜSLÜM BABAYI ÇOK SEVİYORUM”

Tunç, Gürses'e benzediği için ismini "Müslüm" olarak değiştirdiğini söyledi. Merhum sanatçıyı çok sevdiğini belirten Tunç, "Küçüklüğümden beri benzerliğim vardı, yaş ilerledikçe benzerlik iyice arttı. Herkes bana onun ismiyle hitap ediyor. İsim değişikliğini bu nedenle yaptım. Müslüm babayı çok seviyorum. Kendisi çok sevilen ve değerli bir sanatçıydı" dedi.

“TEK DİNLEDİĞİM SANATÇI”

Yolculuklarında sanatçının türkülerini dinlediğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Müslüm Baba, tek dinlediğim sanatçıdır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Beni ilk kez görenler şaşırıyor, çok güzel tepkiler alıyorum. Sevgi dolu yaklaşıyorlar, hoşuma gidiyor. Yolculuklarımda hep Müslüm Baba'yı dinlerim. Bana uzun yollarda şarkıları eşlik eder. Çevrede şarkı söylememi isteyen çok oluyor. Müslüm Baba kadar sesim güzel değil ama mümkün olduğunca şarkılarına eşlik etmeye çalışıyorum. Benzerlikten çok mutluyum. Müslüm Gürses'e benzemek ayrıcalıktır. Buradan bütün Müslüm Baba sevenlerine selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum."

TIRCI MÜSLÜM BABA! BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Tunç'un iş arkadaşı Kenan Bulut ise "İlk gördüğümde çok şaşırdım, Müslüm Gürses'e çok benziyor. Tanıştıktan sonra daha çok sevdim. Kendisi Müslüm Baba'yı aratmıyor. Biz de kendisine 'Müslüm Baba' diyoruz." ifadelerini kullandı.

İki yıldır Tunç ile arkadaşlık yaptığını dile getiren İbrahim Mutlu da "İlk gördüğümde 'Müslüm Baba tırcılığa mı başladı?' diye düşündüm, çok şaşırdım. Güzel şarkılar söylüyor. Kendisiyle oturduğumuzda Müslüm Baba'ya olan özlemimizi gideriyoruz." dedi.