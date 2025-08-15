Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Hastalığının sebebini açıklamıştı! Hakkı Bulut’un Ferdi Tayfur iddialarına sert yalanlama…

Hastalığının sebebini açıklamıştı! Hakkı Bulut’un Ferdi Tayfur iddialarına sert yalanlama…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hastalığının sebebini açıklamıştı! Hakkı Bulut’un Ferdi Tayfur iddialarına sert yalanlama…
Ünlüler, Ferdi Tayfur, Hakkı Bulut, İtiraf, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur hakkında dikkat çeken bir itirafta bulunmuştu. Ferdi Tayfur’la ilgili konuşan Hakkı Bulut’un sözlerine yalanlama gecikmedi.

2 Ocak 2025’te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatının ardından sanat camiası taziye mesajlarıyla üzüntüsünü dile getirdi. Aradan 8 ay geçmesine rağmen Tayfur’un adı hala gündemde. Son olarak Hakkı Bulut, merhum sanatçı hakkında dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

“O OLAYDAN SONRA HASTALANDI” DEMİŞTİ

Hakkı Bulut, yaptığı açıklamada Ferdi Tayfur’la vefatından kısa bir süre önce görüştüklerini belirterek, “Ferdi’yle rahmetli olmadan önce beraberdik. Kendisine sordum, ‘Ferdi, ne yapıyorsun?’ dedim. O da bana, ‘Abi bir sıkıntım var. Bir avukatla bazı anlaşmalar yaptım, villalar inşa ettim. Ama avukat o villaları kendi üzerine geçirdi. Bu mücadele beni çok yordu’ dedi” ifadelerini kullanmıştı. 

Hastalığının sebebini açıklamıştı! Hakkı Bulut’un Ferdi Tayfur iddialarına sert yalanlama… - 1. Resim

Bulut, ayrıca Tayfur’un rahatsızlandığı dönemde oğluyla iletişime geçtiğini ve bazı doktor tavsiyelerinde bulunduğunu da aktarmıştı.

HAKKI BULUT’UN FERDİ TAYFUR İLE İLGİLİ RÖPORTAJINI YALANLADI

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, Hakkı Bulut'un iddialarını Instagram hesabından yalanladı. Gözalıcı “Basında çıkan Hakkı Bulut’un rahmetli sayın Ferdi Tayfur hakkında verdiği röportaj gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Ferdi Tayfur kendisi ile yazılı veya görsel olarak görüşmediği gibi, Hakkı Bulut’un bahsettiği mevzu da tamamen asılsızdır. Bu tarz haberlere itibar etmeyiniz” dedi. 

Hastalığının sebebini açıklamıştı! Hakkı Bulut’un Ferdi Tayfur iddialarına sert yalanlama… - 2. Resim

FERDİ TAYFUR’DAN HAKKI BULUT’A: ONU KİM DİNLEYECEK

Bunun yanı sıra Gözalıcı, Ferdi Tayfur’un yıllar önce Hakkı Bulut’a dair sarf ettiği sözlerin videosunu yayınladı:

“Onu kim dinleyecek Allah’ını seversen, onu ne kaale alacağım ben ya… Arayacak da beni, ben onunla sohbet edeceğim! Gördüğümüz yerde selam sabah o kadar. Benim yanıma mı yaklaşabilirdi o eskiden.”

Hastalığının sebebini açıklamıştı! Hakkı Bulut’un Ferdi Tayfur iddialarına sert yalanlama… - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

79 yıllık firma konkordatodan çıkamadı! Türkiye'nin tekstil devi resmen iflas ettiFırtına kapıda! 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kim Milyoner Olmak İster’de maliye öğrencisinin takıldığı matematik sorusu gündem oldu! Seyirci ipten aldı - MagazinMaliye öğrencisi matematik sorusunda takıldıBoşanma haberlerine doğum günü sürpriziyle nokta koydu! Kenan İmirzalıoğlu’dan Sinem Kobal’a jest… - MagazinBoşanma haberlerine doğum günü sürpriziyle nokta koydu! Kenan İmirzalıoğlu’dan Sinem Kobal’a jest…Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem boşanıyor! Altınlarını geri isteyip nedenini açıkladı - MagazinBoşanıyorlar! Altınları geri isteyip açıkladıABD’ye yerleşen Tolga Karel’in Türkiye'de yaşayan 13 yaşındaki oğlu seneler sonra ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı - MagazinTürkiye'de yaşayan 13 yaşındaki oğlunun son hali şoke etti!Ezhel’den skandal yorum… “Türklüğümden utanç duyuyorum” dedi, tepki yağıyor - MagazinSkandal yorum: Türklüğümden utanç duyuyorumBir süredir kanser tedavisi görüyordu! Ünlü oyuncu Ayçın Tuyun'dan haber var - MagazinBir süredir kanser tedavisi görüyordu! Ünlü oyuncudan haber var
Sonraki Haber Yükleniyor...