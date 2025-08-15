Hastalığının sebebini açıklamıştı! Hakkı Bulut’un Ferdi Tayfur iddialarına sert yalanlama…

2 Ocak 2025’te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatının ardından sanat camiası taziye mesajlarıyla üzüntüsünü dile getirdi. Aradan 8 ay geçmesine rağmen Tayfur’un adı hala gündemde. Son olarak Hakkı Bulut, merhum sanatçı hakkında dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

“O OLAYDAN SONRA HASTALANDI” DEMİŞTİ

Hakkı Bulut, yaptığı açıklamada Ferdi Tayfur’la vefatından kısa bir süre önce görüştüklerini belirterek, “Ferdi’yle rahmetli olmadan önce beraberdik. Kendisine sordum, ‘Ferdi, ne yapıyorsun?’ dedim. O da bana, ‘Abi bir sıkıntım var. Bir avukatla bazı anlaşmalar yaptım, villalar inşa ettim. Ama avukat o villaları kendi üzerine geçirdi. Bu mücadele beni çok yordu’ dedi” ifadelerini kullanmıştı.

Bulut, ayrıca Tayfur’un rahatsızlandığı dönemde oğluyla iletişime geçtiğini ve bazı doktor tavsiyelerinde bulunduğunu da aktarmıştı.

HAKKI BULUT’UN FERDİ TAYFUR İLE İLGİLİ RÖPORTAJINI YALANLADI

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, Hakkı Bulut'un iddialarını Instagram hesabından yalanladı. Gözalıcı “Basında çıkan Hakkı Bulut’un rahmetli sayın Ferdi Tayfur hakkında verdiği röportaj gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Ferdi Tayfur kendisi ile yazılı veya görsel olarak görüşmediği gibi, Hakkı Bulut’un bahsettiği mevzu da tamamen asılsızdır. Bu tarz haberlere itibar etmeyiniz” dedi.

FERDİ TAYFUR’DAN HAKKI BULUT’A: ONU KİM DİNLEYECEK

Bunun yanı sıra Gözalıcı, Ferdi Tayfur’un yıllar önce Hakkı Bulut’a dair sarf ettiği sözlerin videosunu yayınladı:

“Onu kim dinleyecek Allah’ını seversen, onu ne kaale alacağım ben ya… Arayacak da beni, ben onunla sohbet edeceğim! Gördüğümüz yerde selam sabah o kadar. Benim yanıma mı yaklaşabilirdi o eskiden.”